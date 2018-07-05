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特派員在現場／北京的大城市病

2018-07-05 01:28經濟日報 記者 林庭瑤

北京人口高達2,000萬人，至少需要2,000公里的軌道交通。 新華社
北京人口高達2,000萬人，至少需要2,000公里的軌道交通。 新華社
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北京城人口在全球排名第七，隨著中國大陸崛起，全球人口蜂擁而入這座古都，北京市政府設立通州副都心、雄安新區，就是擔心北京城一直膨脹下去，人口壓力必定不堪負荷，生活痛苦指數再飆高，後果難以想像。

北京大都會（人口2,069萬，面積1.64萬平方公里）與紐約大都會（人口1,890萬，面積1.73萬平方公里）類似，但與東京大都會（人口3,500萬，面積1.35萬平方公里）還有很大差距。然而北京比紐約和東京具有更嚴重的「大城市病」。

北京「大城市病」的主因有二：

一是北京的軌道交通里程過少。東京大都市區有2,500公里的軌道交通，通勤人數高達74%；紐約軌道總里程3,342公里。北京城市軌道交通只有527公里，北京有高達2,000萬人口，而且是正在發展的大城，至少需要2,000公里的軌道交通。

二是北京的城市規劃理念，沒有結合軌道交通建設。北京的城市規劃是以道路為主，是先蓋樓房，再解決交通問題，因此北京高樓都建在二環到四環兩側，較少在軌道交通車站周邊。北京的城市空間布局，迫使市民開車，而不是搭乘地鐵。

三是北京以天安門為中心，從一環到五環，層層往外擴散發展，因此愈接近都會核心的交通堵塞壓力也就愈大。

北京當局其實也難以忍受這種狀況，才會讓北京市政府先建立通州副都心，又開建雄安新區，想盡辦法把部分公家機關和人口往外移，冀能疏解「北京居大不易」的窘況。

據了解，北京市委市政府即將搬遷到通州，連北京市台辦也會遷移，第一批搬遷還沒啟動，今年內可能就會有動作。

據說，北京市政府騰出許多的黃金地段，位在廣安門的國台辦也加入爭取行列，可能會更靠近中南海。通州副都市房價直逼北京核心城。東城學區基本每平方米都在人民幣10萬以上，西城學區在12萬以上。通州新房價格在7到8萬，部分項目已接近8萬，距離10萬已然不遠了。

北京大都會紐約

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