廣州、深圳等市 填海成陸空置嚴重

2018-07-05 02:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸國家海洋督察組第五組2日向廣東省政府回饋例行督察和圍填海專項督察情況。督察顯示，廣州、深圳等市填海成陸後空置嚴重。

科技日報報導，督察指出，廣東省海洋工作取得積極成效，但沿海經濟社會發展與海洋環境資源承載能力之間的矛盾依然突出。廣州市龍穴島2014年已填海成陸416公頃，至今仍有290公頃空置，空置率69.7％。深圳市大鏟灣港區項目2007年完成填海，436.14公頃陸域長達10年沒有項目落地，長期閒置。2002年以來，廣東省實際填海成陸14027.84公頃，空置2429.11公頃，空置率17.32％。

督察發現，圍填海項目審批不規範、監管不到位。廣東省有關部門明知違法案件正在查處，仍然為茂名博賀新港區防波堤等三個項目辦理海域使用手續。潮州市、汕頭市在批准項目用海過程中論證、把關不嚴，導致本應由省政府審批的非透水構築物由市政府審批。深圳市、珠海市超越審批權限，違規將圍堰、暗渠等八宗改變海域屬性的非透水構築物或永久性用海作為臨時用海審批；存在化整為零、分散審批現象，項目被拆分為單宗不超過50公頃的項目由省政府審批，規避國務院審批。

督察同時發現，海洋生態環境保護問題突出。廣東省合法審批的入海排污口僅125個，開展監測的75個入海排汙口中，有26個連續五年超標排放，部分重點排汙口鄰近海域水質常年超標。海洋防災減災工作履職不到位。海水養殖活動缺乏有效監管。廣東省海水養殖面積約19.6萬公頃，辦理海域使用權證的面積僅2.67萬公頃，確權面積僅佔13.6％，大部分養殖用海未納入海域使用管理。

根據國務院批准的「海洋督察方案」，2017年11月20日—12月19日督察組對廣東省開展了圍填海專項督察和例行督察。

督察強調，廣東省政府應根據「海洋督察方案」要求，結合督察組提出的意見建議，抓緊研究制定整改方案，在30個工作日內報送至自然資源部，並在六個月內報送整改情況。