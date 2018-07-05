鄭州南站地鐵工程 加緊施工

2018-07-05 02:17 聯合報 新華社



作為鄭州南站樞紐工程鄭州軌道交通13號線與城郊鐵路二期工程9號線的換乘站，近日加緊施工，為鄭州南站站房開工創造條件。圖為中鐵七局的工作人員在鄭州南站站房地鐵換乘站施工現場進行主體支架搭設作業。