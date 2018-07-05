農用地、建設用地 陸發布汙染風險管控標準

2018-07-05 02:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸生態環境部3日指出，生態環境部、國家市場監督管理總局日前聯合發布「土壤環境品質 農用地土壤汙染風險管控標準（試行）」「土壤環境品質 建設用地土壤汙染風險管控標準（試行）」》，將從2018年8月1日起實施。

新華社報導，生態環境部土壤環境管理司有關負責人表示，這兩項標準公布，將為開展農用地分類管理和建設用地準入管理提供技術支撐，對於貫徹落實「土十條」，保障農產品品質和人居環境安全具有重要意義。

這位負責人指出，農用地標準以保護食用農產品品質安全為主要目標，創造性提出了兩條線（即篩選值和管制值）的標準修訂思路。

農用地土壤中汙染物含量等於或者低於風險篩選值的，農產品品質安全、農作物生長或土壤生態環境的風險低。對此類農用地，應切實擴大保護。

農用地土壤中汙染物含量超過風險管制值的，食用農產品不符合品質安全標準等，農用地土壤汙染風險高。對此類農用地，原則上應當採取禁止種植食用農產品、退耕還林等嚴格管控措施。

農用地土壤汙染物含量介於篩選值和管制值之間的，原則上應當採取農藝調控、替代種植等安全利用措施，降低農產品超標風險。

這位負責人說，建設用地標準以人體健康為保護目標，規定了保護人體健康的建設用地土壤汙染風險篩選值和管制值。建設用地土壤構成風險有三要素：汙染源、暴露途徑和受體（如人群）。比如土壤存在汙染，如果採取隔離措施，人不接觸，也就是切斷了暴露途徑，土壤汙染對人的健康風險消除或大大降低。

城市建設用地分為第一類用地和第二類用地。第一類用地主要是居住用地，兒童和成人均存在長期暴露風險。第二類用地主要是工業用地、物流倉儲用地等，主要是成人存在長期暴露風險。