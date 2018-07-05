親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

深圳專利獎大豐收 名列前茅

2018-07-05 02:17聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

廣東省政府日前印發「關於表彰2017年廣東省專利獎獲獎單位和個人的通報」，深圳在中國專利獎、廣東專利獎的評審中，無論獲獎數量還是獲獎含金量，均居大陸各大城市前列。

深圳特區報報導，中國專利獎是大陸專門獎勵授予專利權發明創造的最高政府部門獎，是中國專利領域最高榮譽。在第19屆中國專利獎評審中，深圳企業獲中國專利金獎五項，包括微芯生物、國民技術、華為、華訊方舟等四家企業和獲得外觀設計金獎的騰訊，占大陸全國金獎總數的20%，居各大城市之首。根據「通報」，廣東省將對獲得金獎的專利給予每項100萬元人民幣獎勵。

2017年深圳企業獲廣東省專利金獎五項，占全省金獎總數的33%，獲獎單位分別為橋博設計研究院、比亞迪、大疆、華為、中興通訊；獲優秀獎10項，占全省總數18%；獲發明人獎兩人，占全省總數20%，均居全省前列。

截至2017年底，深圳企業累計獲得中國專利金獎29項，外觀設計金獎5項，中國專利優秀獎238項，外觀設計優秀獎34項；累計獲得廣東省專利金獎35項，優秀獎70項。

深圳市知識產權局負責人表示，這些成績的取得與市委、市政府歷年來高度重視智慧財產權工作密不可分。主要領導對智財權工作多次批示，要求實施最嚴格的智財權保護，營造良好營商環境。全市各有關部門不斷強化智財權創造、保護和運用，相關工作成效顯著。

截至5月底，深圳有效發明專利達11萬1886件，每萬人口發明專利擁有量為89.31件；有效發明專利五年以上維持率達85.71%；專利質押登記67件，登記金額近78億元，遠超2017年全年登記總額，表明專利權人「專利變錢」的能力顯著增強。市知識產權局還與平安產險集團共同研發並在大陸全國範圍首推全新的險種－專利被侵權損失保險。截至目前，全市共有759家企業的5671件專利投保，保障總額達20億元人民幣。

專利深圳

相關新聞

治亂象 上海全力推動智慧城管

2018-07-05 02:17

特派員在現場／北京的大城市病

2018-07-05 01:28

大陸自然資源部：滬近岸海域汙染嚴重

2018-07-05 02:17

企業實習 寧台大學生攜手

2018-07-05 02:17

香港大學生 北京體驗VR

2018-07-05 02:17

長江入汛最大洪水 將抵三峽

2018-07-05 02:17

河北雄安城市設計 徵集方案

2018-07-05 02:17

鄭州南站地鐵工程 加緊施工

2018-07-05 02:17

酷熱 歡樂海洋受歡迎

2018-07-05 02:17

農用地、建設用地 陸發布汙染風險管控標準

2018-07-05 02:17

廣州、深圳等市 填海成陸空置嚴重

2018-07-05 02:17

新郎婚前摔傷恐癱瘓 新娘不離不棄堅持「影片」完婚

2018-07-04 22:45

跑道險遇「攔路機」 國泰航空降落又復飛

2018-07-04 17:49

人手不足？鋼筋插臂無人醫苦等6小時轉院

2018-07-04 17:43

雷政富翻版？懷孕遭洛陽官員拋棄 她散布淫亂視頻

2018-07-04 17:28

影／澳門食肆氣爆 炸飛食客1死6傷

2018-07-04 17:25

法國警方：大陸海航集團董座王健 在南法拍照不慎摔死

2018-07-04 17:19

海航集團董事長王健法國考察時去世 享年57歲

2018-07-04 16:05

江蘇首發「蚊子預報」今明兩天將陷驅蚊大戰

2018-07-04 15:47

女同性戀者伴侶 可獲香港配偶簽證

2018-07-04 15:16

百度輸入法遭指未經允許錄音 用戶憂隱私

2018-07-04 14:54

「此生嫁給海軍」韋慧曉入伍才6年 將成首名女艦長

2018-07-04 14:32

港建地不足 田北俊建議：軍用地蓋公屋

2018-07-04 13:42

一年前遭封殺 北大張維迎再籲中國民主化改革

2018-07-04 13:08

陸客赴台遊10週年 上海民眾對台灣人印象深刻

2018-07-04 11:34

挑戰香格里拉地位 中國復辦香山論壇

2018-07-04 10:50

「中共最強驅逐艦」又兩艘下水 陸眼尖網友：完成度不夠高

2018-07-04 10:00

醫療機器人 千里之外也能看診

2018-07-04 01:28

橋未通 港珠澳跨境車牌炒作625倍

2018-07-04 01:28

陸民用機場共229座 數量冠全球

2018-07-04 00:40

她入伍才6年 可望成為共軍首名女艦長

2018-07-03 22:17

馮提莫承認與挪公款男見面 收下700萬沒發生關係

2018-07-03 22:16

被愛沖昏頭？ 北京女子遭清華非洲生騙走600萬

2018-07-03 20:30

中國火箭軍「天劍」對抗演練 新型導彈旅參演

2018-07-03 20:25

世足賽蹭過頭 法奪冠就退費這支股票跌停

2018-07-03 19:53

鞏固梁家河宣傳地位 微博管控異議聲音

2018-07-03 17:49

曾連續猜中6場世足賽勝負 故宮貓「白點兒」走了

2018-07-03 17:24

影／四川各地暴雨釀災 封鎖線才拉好就發生山崩

2018-07-03 16:32

好棒棒降溫？人民網二批浮誇自大文風抹黑中國

2018-07-03 14:59
看更多

熱門文章

海航集團董事長王健法國考察時去世 享年57歲

2018-07-04 16:05

法國警方：大陸海航集團董座王健 在南法拍照不慎摔死

2018-07-04 17:19

「中共最強驅逐艦」又兩艘下水 陸眼尖網友：完成度不夠高

2018-07-04 10:00

金燦榮：貿易戰後 美國下一張危險牌是台灣牌

2018-07-04 20:04

陸客赴台遊10週年 上海民眾對台灣人印象深刻

2018-07-04 11:34

華為任正非內部講話：中美貿易戰打不起來

2018-07-04 12:29

苦讀四年想當老師 畢業後才被告知身高140不能拿教師證

2018-07-04 12:02

大陸37城市平均月薪3.6萬 北京4.9萬摘冠

2018-07-04 15:03

中美貿易戰倒數 陸學者亮出中國底牌

2018-07-04 19:49

自閉症孩子遭乘客怒罵 司機鞠3次躬代替他道歉

2018-07-04 14:30

蔡英文參拜還願 陸媒評：不問蒼生問鬼神

2018-07-04 10:58

A股三大股指集體下挫 創業板跌3%

2018-07-04 14:45

半年獲利一億元！中輟生自學電腦賣遊戲外掛 遭警逮捕

2018-07-04 12:28

學者：日關注台美關係 避免走入「圈套」

2018-07-04 14:12

雷政富翻版？懷孕遭洛陽官員拋棄 她散布淫亂視頻

2018-07-04 17:28

任正非：與美國差距30年還不能消除 晶片急不來

2018-07-04 21:21

新郎婚前摔傷恐癱瘓 新娘不離不棄堅持「影片」完婚

2018-07-04 22:45

貿易戰陰影籠罩 人民幣急貶考驗北京

2018-07-04 08:56

中共黨媒批浮誇文風 網民：罵自己

2018-07-04 14:25

環時總編放話：跟美國打出一條貿易38度線

2018-07-04 20:06

跑道險遇「攔路機」 國泰航空降落又復飛

2018-07-04 17:49

「激發愛國熱情」中國5大宗教場所 將全面掛五星旗

2018-07-04 18:31

英語答媒體「浪費時間」？林鄭為失言道歉

2018-07-04 13:34

習打「軍老虎」許其亮操刀擬逮捕名單

2018-07-04 14:37

看「艦」中國實力…兩艘航母「帶刀護衛」 在大連下水

2018-07-04 14:50

美中貿易戰 中國因時差提早12小時加徵關稅

2018-07-04 16:57

一年前遭封殺 北大張維迎再籲中國民主化改革

2018-07-04 13:08

世界盃日本強拚比利時落敗 獲中國官媒肯定

2018-07-04 20:20

陸官媒：中歐攜手抵制貿易保護主義

2018-07-04 11:16

「此生嫁給海軍」韋慧曉入伍才6年 將成首名女艦長

2018-07-04 14:32

太像習大大 河北商人申請刁大大商標遭拒

2018-07-04 19:31

江蘇首發「蚊子預報」今明兩天將陷驅蚊大戰

2018-07-04 15:47

不寫作業下場...重慶男童被扒光搭車

2018-07-04 12:28

中國海警局改隸武警 微博首發就瞄準釣魚台

2018-07-04 13:48

北京促攜手抵制川普貿易政策 歐盟回絕

2018-07-04 14:41

中國開採可燃冰 南沙龍穴島設科研基地

2018-07-04 11:16

中國市場5月手機銷量 華為手機占比超40％

2018-07-04 20:50

挑戰香格里拉地位 中國復辦香山論壇

2018-07-04 10:50

貿易戰美進口車如洗三溫暖 中國關稅只降5天

2018-07-04 17:37

人手不足？鋼筋插臂無人醫苦等6小時轉院

2018-07-04 17:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top