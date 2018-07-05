深圳專利獎大豐收 名列前茅

2018-07-05 02:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



廣東省政府日前印發「關於表彰2017年廣東省專利獎獲獎單位和個人的通報」，深圳在中國專利獎、廣東專利獎的評審中，無論獲獎數量還是獲獎含金量，均居大陸各大城市前列。

深圳特區報報導，中國專利獎是大陸專門獎勵授予專利權發明創造的最高政府部門獎，是中國專利領域最高榮譽。在第19屆中國專利獎評審中，深圳企業獲中國專利金獎五項，包括微芯生物、國民技術、華為、華訊方舟等四家企業和獲得外觀設計金獎的騰訊，占大陸全國金獎總數的20%，居各大城市之首。根據「通報」，廣東省將對獲得金獎的專利給予每項100萬元人民幣獎勵。

2017年深圳企業獲廣東省專利金獎五項，占全省金獎總數的33%，獲獎單位分別為橋博設計研究院、比亞迪、大疆、華為、中興通訊；獲優秀獎10項，占全省總數18%；獲發明人獎兩人，占全省總數20%，均居全省前列。

截至2017年底，深圳企業累計獲得中國專利金獎29項，外觀設計金獎5項，中國專利優秀獎238項，外觀設計優秀獎34項；累計獲得廣東省專利金獎35項，優秀獎70項。

深圳市知識產權局負責人表示，這些成績的取得與市委、市政府歷年來高度重視智慧財產權工作密不可分。主要領導對智財權工作多次批示，要求實施最嚴格的智財權保護，營造良好營商環境。全市各有關部門不斷強化智財權創造、保護和運用，相關工作成效顯著。

截至5月底，深圳有效發明專利達11萬1886件，每萬人口發明專利擁有量為89.31件；有效發明專利五年以上維持率達85.71%；專利質押登記67件，登記金額近78億元，遠超2017年全年登記總額，表明專利權人「專利變錢」的能力顯著增強。市知識產權局還與平安產險集團共同研發並在大陸全國範圍首推全新的險種－專利被侵權損失保險。截至目前，全市共有759家企業的5671件專利投保，保障總額達20億元人民幣。