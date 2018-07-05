河北雄安城市設計 徵集方案

2018-07-05 02:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



河北雄安新區管委會指出，河北雄安新區管委會籌組「河北雄安新區啟動區城市設計方案徵集」活動，匯集全球智慧，集思廣益、博採眾長，公開邀請國內外知名設計專家領銜的主創團隊（建築、規畫、景觀）和機構應徵。

新華社報導，這次城市設計方案徵集對象為雄安新區啟動區，位於新區「一主、五輔、多節點」城鄉空間格局中的主城區，是先行啟動規畫建設的地區。主要規畫設計內容包括啟動區層面城市設計，重點片區城市設計和景觀設計，一般片區城市設計。規畫設計範圍約38平方公里。重點片區城市設計包括沿東西軸線布局的總部、金融、高端服務業集聚區、貫穿啟動區南北的生態綠谷區及臨淀灣區。

根據項目定位，設計方案應體現重點承接北京非首都功能疏解，塑造新時代城市特色風貌。堅持順應自然、尊重規律、平原建城，堅持中西合璧、以中為主、古今交融，做到疏密有度、綠色低碳、返璞歸真，形成中華風範、淀泊風光、創新風尚的城市風貌；突出創新引領，提供優質公共服務，集聚一批現代金融、總部經濟、網際網路、大數據、人工智能、前沿信息技術等創新型、示範性重點項目，發揮引領帶動作用；加強智能基礎設施建設，構建全域智能化環境，打造具有深度學習能力、全球領先的數字城市；加強生態環境建設，打造綠色、韌性、安全的城市基礎設施，形成宜居宜業現代化城市風貌。