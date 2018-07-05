長江入汛最大洪水 將抵三峽

2018-07-05 02:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



受長江上游連續降雨影響，三峽水庫入庫流量持續上漲。截至昨2時，三峽水庫入庫流量達到3.1萬立方米每秒，今年汛期首次超過3萬立方米每秒。長江上游今年入汛以來最大的洪水即將抵達三峽水庫。

新華社報導，長江上游流域特別是四川盆地連續遭遇強降雨，金沙江、岷沱江、嘉陵江等河流明顯漲水，部分河段接近或超過警戒水位。三峽入庫流量隨之上漲，4日2時，三峽入庫流量上漲至3.1萬立方米每秒，較1日2時增加了近6000立方米每秒。

為有效削弱本輪洪水，三峽電站機組3日開始全開運行。中國三峽集團指出，3日7時46分，三峽左岸1號機組並網發電，三峽電站34台機組實現今年首次全開運行。8時30分，三峽電站出力達到2073萬千瓦，創今年出力新高。

據最新預報，7月5日三峽水庫將迎來一場峰值4.5萬立方米每秒左右的洪水過程，長江上游有可能出現今年第一次編號洪水。長江防總已於3日14時啟動防汛IV級應急響應。

為保障三峽樞紐安全穩定運行，中國三峽集團日前實施了「三峽電站大負荷長週期運行控制措施實施細則」，加強對設備巡檢的頻次，實時監視機組運行工況；同時各部門採取「冗餘值班」模式，增加汛期留守值班人員，嚴守紀律，確保安然度汛。