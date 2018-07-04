新郎婚前摔傷恐癱瘓 新娘不離不棄堅持「影片」完婚

2018-07-04 22:45 聯合新聞網 綜合報導



結婚是一輩子一次的終身大事，豈能馬虎，新人們無一不用盡精神與巧思，無非希望婚禮能順利進行。在大陸河北河間有一對新人，去年10月透過朋友介紹認識，前天（2日）是他們倆步入紅毯的大日子，雖然事前經過精心籌備，但婚禮當天只有新娘的弟弟挽著新娘進場，原因是新郎在6月28日於房頂掛燈籠時不慎摔傷，到醫院經檢查後，確診為腰椎體壓縮性骨折，需進行緊急手術。

新郎尚宇亮婚前不幸摔傷恐癱瘓，躺在白色病床上與新娘透過「影片」完婚。 圖／摘自《梨視頻》 分享 facebook

根據《梨視頻》報導，婚禮現場前方有一個大螢幕，出現身穿紅色禮服的新郎，躺在醫院病床上，手拿手機，與新娘進行視訊對話。他說「今天是咱們兩個的大喜日子，我不應該哭，但是我控制不住。」說完不禁潸然淚下，一旁的照顧者連忙幫他擦眼淚。新娘也對著鏡頭告訴新郎「希望他健健康康、平平安安，陪我一生一世、陪我到老」。新郎則回答「我想去現場，想跟妳一起舉行婚禮，但是我起不來。其實最想說的就是，特別的謝謝妳，謝謝妳能嫁給我。我希望在以後的日子裡，等我的這個病養好了，妳的後半輩子由我來照顧。」句句話感人催淚。

新娘白冰霜對受傷的新郎不離不棄，堅持透過「影片」完婚，讓婚禮如期舉行。 圖／摘自《梨視頻》 分享 facebook

這對新婚夫妻，新郎名叫尚宇亮，婚前不幸摔傷恐癱瘓，所以曾對新娘說「如果我真的癱瘓了，我們就取消婚禮，我不能耽誤妳一輩子」。但新娘白冰霜堅持婚禮要如期舉行，在婚宴這天以「影片互動」方式完成婚禮，感動在場無數賓客。而《梨視頻》最後也報導新郎手術成功，誠如新娘說的那樣，「永遠不知道明天和意外哪個先來到，但是只要我們堅強面對，一切都會好起來」。