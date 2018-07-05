大陸自然資源部：滬近岸海域汙染嚴重

2018-07-05 02:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸自然資源部昨指出，國家海洋督察組第三組向上海市政府督察圍填海專項情況，指上海市個別圍填海項目審批不規範，近岸海域汙染嚴重，防治工作有薄弱環節。

中新社報導，2017年11月17日至12月16日，督察組對上海市開展了圍填海專項督察工作。經國務院批准，督察組7月3日向上海市政府說明相關情況。

督察認為，上海市海洋工作取得積極成效，但經濟社會快速發展與海洋資源環境承載力之間的矛盾依然突出，近岸海域水質不容樂觀。

一是長江口河口海域未及時劃界，相關區域未有效納入海域管理。長江口河口海域權屬管理、海洋工程環評審批不到位。2012年以來，在長江口區域九個灘塗整治項目、七個新建或擴建港口碼頭項目、29個採砂項目均未辦理相關用海手續，未依法開展海洋工程環境影響評價。

海域有償使用制度落實不到位。由於長江口河口海域未明確畫界和有效納入海域管理，灘塗整治項目僅按規定繳納灘塗使用費，未按海域管理繳納海域使用金。

二是個別圍填海項目審批不規範、監管也不到位。個別填海項目海域使用金減免不規範。執法監管需進一步加強。金山區濱海生態濕地圍填海項目不規範減免海域使用金5908萬元人民幣。金山區濱海度假村等五個圍填海項目堤壩部分不規範，減免海域使用金5822萬元人民幣。

三是近岸海域汙染嚴重，防治工作存在薄弱環節。上海市提供98個陸源入海汙染源，督察組核查發現148個陸源入海汙源。沿岸海域長期處於嚴重優養化狀態，2012年至2016年優良水質面積比重僅16%，劣Ⅳ類水質面積平均比率高達70%。長江口生態監控區長期處於亞健康狀態，杭州灣生態監控區長期處於不健康狀態。

陸源入海汙染源監管不到位。上海市提供的39個入海排汙口中，僅對13個排汙口開展鄰近海域的監測工作，水質均劣于Ⅳ類海水水質標準。

督察要求，上海市各級政府要全面落實海域使用管理制度，著力解決長江口海域管理問題。認真落實最嚴格的圍填海管控措施，切實推進有關問題整改到位。實施流域環境和近岸海域綜合治理，嚴控陸源汙染物排放，切實保護海洋生態環境。