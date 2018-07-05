治亂象 上海全力推動智慧城管

2018-07-05 02:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



今年以來，上海市城管執法系統以提升城市管理精細化水平為主線，以建設「智慧城管」為重點，著力探索運用信息化、智能化手段，下功夫治理城市環境問題。上海市城管執法局表示，將全力推進「智慧城管」建設，在全市推廣虹口區「智慧城管」試點經驗，加快推進智能化平台建設，提高城市管理執法效能。

解放網報導，前天上午10點半，在上海虹口區歐陽路街道網格化中心的電子螢幕上，紅色警示燈不斷閃爍，工作人員輕點游標，螢幕上呈現這樣一幅畫面—密雲路××號的寧波特產店將多箱土特產擺放在門面外進行銷售，發生跨門營業的違章行為。原來該路段安裝了電子圍欄，是虹口區「智慧城管」系統的一部分。

上海市城管執法局表示，將推廣虹口試點經驗，著力進行智慧城管系統建設，用「繡花」功夫進行城市精細化管理。

歐陽街道網格化中心工作人員指出，街道在密雲路、天寶西路等路段布設了電子圍欄感應監控，一旦發生跨門經營等異常事件，電子圍欄監控系統能及時檢測到，並發出報警信號，後方管理中心電子地圖上就會出現紅色警示燈，只要點擊警示燈就能看到現場畫面。

目前虹口區已經在轄區內11處安裝了電子地圖加「智慧城管」網路，通過融合數據採集、分析、管理為一體的智能預判＋人工處置系統，推動街道與城管執法、公安、市場監管等條線部門形成綜合管理執法工作合力。

今年上半年，聚焦市民群眾關注的城市管理亂象，共依法拆除違法建築2016萬平方公尺，拆除違法戶外廣告設施915塊，拆除違法違規店招店牌、小型燈箱廣告1萬1300餘塊；依法查處無序設攤案件1萬3900餘起，取締違法占道經營宵夜排檔、燒烤攤16000餘處，查處跨門經營案件4700餘件，查處非法小廣告案件1500餘件，查處占道堆物案件536件，查處破壞房屋外貌案件403件，查處毀綠占綠案件142件，查處破壞房屋外貌（破墻開店）案件403件、整改恢復4499處，查處違法違規運輸處置建築垃圾案件3995起。