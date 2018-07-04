力拓間諜案主角 澳洲華裔商人刑滿獲釋

2018-07-04 22:35 中央社 台北12日電



中國外交部今天表示，8年前在「力拓案」被判在中國服刑的澳洲商人胡士泰，已在今天刑滿獲釋。力拓案是2009年在中國爆發的間諜門事件，胡士泰是被控受賄、侵犯國家商業機密的主角。

胡士泰（Stern Hu）1963年生，原籍天津，北京大學歷史系畢業，留學澳洲，畢業後進入哈默斯利鐵礦工作，力拓收購哈默斯利鐵礦後成為力拓雇員。1997年，胡士泰入籍澳洲，曾任澳洲礦商力拓（Rio Tinto）上海首席代表、力拓中國區哈默斯利鐵礦業務總經理，

2009年7月，力拓駐上海代表處首席代表胡士泰及中方雇員王勇、葛民強、劉才魁等4人被上海國安局帶走，並被查獲內含大筆中國多家鋼鐵國企機密資料的電腦。全案一度引起中澳兩國外交、經貿關係緊張。

2010年3月29日，上海市第一中級人民法院對胡士泰等4人作出一審判決，其中，胡士泰被依非國家工作人員受賄罪、侵犯商業秘密罪，數罪併罰判處有期徒刑10年，併處沒收財產和罰金人民幣100萬元（約新台幣4600萬元）。

判決稱，胡士泰等4人於2003年至2009年，利用職務上的便利，在對中國鐵礦石貿易中，多次索取或收受錢款，為他人謀取利益。其中，胡士泰收受人民幣646萬餘元。

判決指出，胡士泰等人還採取利誘等不正當手段，獲取中國鋼鐵企業商業秘密，嚴重影響和損害中國鋼鐵企業的利益，給中國有關鋼鐵企業造成巨大經濟損失。

根據判決，2009年中國20餘家企業為此多支出預付款10.18億元，僅下半年的利息損失即達人民幣1170.3萬餘元。

判決出爐後，力拓公司隨即發表聲明，宣布解聘胡士泰等4名員工，並稱該案不影響公司繼續與中國建立良好而重要的合作關係。

中國外交部4日舉行例行記者會，針對外媒提問關切胡士泰是否會依原定刑期於今天獲釋，發言人陸慷表示，胡士泰已於今天刑滿釋放，並稱中國司法機關依法對胡士泰執行刑罰，堅持依法、嚴格、科學、文明管理，依法保障其在服刑期間的合法權益。