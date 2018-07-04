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上班發世界盃快報 陜西一法院官微挨批

2018-07-04 16:49中央社 台北4日電

陜西省安康市一區級法院官方微博最近連續多日在上班時間發布世界盃消息，引起質疑。 ...
陜西省安康市一區級法院官方微博最近連續多日在上班時間發布世界盃消息，引起質疑。 美聯社
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中國陜西省安康市一區級法院官方微博最近連續多日在上班時間發布世界盃消息，引起質疑。法院回應說，由於微博每天的條數有數量要求，新到人員為了完成任務，就發布了世界盃消息。

法制晚報報導，漢濱區法院官方微博最近被人發現有多條俄羅斯世界盃足球賽的相關內容，包括「速報D組克羅地亞（克羅埃西亞）隊阿根廷隊出線」、「4場小組賽今晚明晨繼續舉行」、「世界盃16強對陣表！你看好誰」等內容。

其中更有一條內容為「6.28世界盃快報：衛冕冠軍德國隊爆冷出局」的微博，發布時間為「6月28日09：09分」，恰好是正常工作日的上班時間。

法制晚報今天致電漢濱區法院辦公室李姓主任，他回應「已經對該名涉事的工作人員進行了批評教育」。

李姓主任說，該院的微博、微信都是由院內工作人員負責內容更新及維護，之前負責的人員調職後，由新人負責這項工作，由於每天微博和微信發布的條數有數量要求，新到職人員為了完成任務，就發布了一些世界盃比賽的消息。

李姓主任表示，雖這些消息也都屬於當前的熱點事件，但畢竟不適合法院的工作內容，「院裡發現後，已經在7月2日晚上對該同志進行了批評教育，要求該同志多發布一些諸如『黨建建設』、『失信執行人』之類的與工作有關的內容」。

微信同志俄羅斯

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