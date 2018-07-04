百度輸入法遭指未經允許錄音 用戶憂隱私

2018-07-04 14:54 中央社 台北4日電



美國之音中文網今天報導，中國科技巨頭百度公司出品的手機輸入法遭指在未經用戶同意下錄音，引發用戶對隱私問題的擔憂。百度公司否認了相關指責。

此前另一家科技巨頭騰訊公司的QQ手機瀏覽器也被指未經允許對用戶拍照。QQ同樣否認。

報導說，這兩起爭議都是由vivo手機用戶發現並曝光。vivo NEX手機的前置鏡頭為升降式，使用時鏡頭會彈出，使用完畢會縮回。一些手機軟體若未經允許開啟攝影功能，用戶容易注意到這個問題，因此這款手機也被一些用戶稱為鑒定「流氓軟體」的神器。

有用戶最近發現，使用手機QQ瀏覽器打開某些網頁時，vivo NEX的前置攝影機會做出升降動作。這引發用戶擔心QQ瀏覽器是否未經允許對用戶進行偷拍。

QQ瀏覽器團隊隨後聲明，解釋了瀏覽器調出攝影機的原因，並強調「這一動作不會開啟攝像頭（攝影機），更不會拍攝或記錄。」

近日又有vivo用戶發現在未進行操作的情況下，手機提示百度輸入法正在錄音。百度對此否認，並強調不會用任何手段採集隱私。

百度在2日的聲明中說，輸入法為了加快語音功能啟動速度，「做了麥克風預熱的優化」。百度說這項功能使vivo系統認為百度已開始錄音，「但實際百度輸入法未進行錄音處理」。

中國網路公司字節跳動旗下Musical.ly一名產品經理對美國之音表示，企業出於逐利的天性希望獲取更多用戶信息，因為「信息越多利潤就越大」。

這名產品經理表示：「政府可以規定哪些app可以搜集哪些信息，跟服務內容無關的信息不許搜集。如果沒有這些規定，對於企業而言，用戶數據當然是多多益善。」

百度董事長李彥宏今年3月參加中國發展高層論壇時表示，「中國人對隱私問題的態度更開放，也相對來說沒那麼敏感。如果他們可以用隱私換取便利、安全或者效率。在很多情況下，他們就願意這麼做。」

他說，「當然我們也要遵循一些原則，如果這個數據能讓用戶受益，他們又願意給我們用，我們就會去使用它的。我想這就是我們能做什麼和不能做什麼的基本標準。」