陸民用機場共229座 數量冠全球

2018-07-04 00:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏



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總投資高達人民幣800億元（約新台幣3,600億元）的北京新國際機場－北京大興國際機場，目前工程進度已近尾聲，預計明年10月啟用。在完全投入使用後，這座新機場能滿足1億人次的年旅客吞吐量，可望超越美國亞特蘭大機場，成為全球最繁忙的機場。

中國民用航空華東地區管理局長蔣懷宇5月底也提出，為滿足長三角快速成長的民航運輸需求，建議上海在虹橋機場以西約30公里的昆山，規劃興建上海第三機場，並與江蘇省合作建設和運營。

事實上，不僅京滬兩大航空樞紐積極擴建、增建新機場，隨著經濟的騰飛，過去十餘年，新機場就在全中國不斷拔地而起。根據大陸民用航空局最新發布的《2017年民航機場生產統計公報》，截至去年底，大陸境內民用航空機場共有229座，早已是全球機場數量最多的國家。

經濟日報提供 分享 facebook 2008年，大陸的民用航空機場數為160個，亦即在過去十年內，大陸就增建了69座新機場。

早前發布的《中國民用航空發展第十三個五年規劃》提出，至2020年，要完善華北、東北、華東、中南、西南、西北六大機場群，新增布局一批運輸機場，使全國運輸機場總數達到260座左右。可以預期，未來一段時間，大陸機場的興建仍不會停歇。

據統計，2017年全年大陸所有機場旅客輸送量達11億4,786.7萬人次，較前一年成長12.9%。其中，年旅客輸送量超過1,000萬人次的機場有32座，較前一年增加4個，佔所有機場旅客輸送量的81%。

年旅客輸送量在200至1,000萬人次的機場有26座，增加5個，占11.8%。也就是說，其餘171座機場僅能分得剩下的7.3%、約8,400萬的旅客數，存在明顯落差。