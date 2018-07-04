橋未通 港珠澳跨境車牌炒作625倍

2018-07-04 01:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



港珠澳大橋預計今年第3季通車，但跨境車牌已出現炒作。圖為6月初港珠澳大橋香港段和東人工島部分。 中新社資料照片 分享 facebook 港珠澳大橋尚未通車，但跨境車牌已出現炒作，一個原先只需要港幣960元（新台幣3683元）的車牌被炒至60萬元（230萬元台幣）。

港珠澳大橋連接香港、澳門和廣東珠海，通車後將成為粵港澳大灣區的重要基礎交通設施，且開拓了香港西部與廣東的連接通道。港珠澳大橋已經建設完成，預計第三季通車。

據香港大公報報導，大橋尚未通車，但行走香港和珠海兩地的車牌已經出現炒作。

大橋通車後，掛香港車牌的車開往珠海的話，要申請兩地車牌，獲准後可從香港開往珠海，在廣東境內自由駕駛。

在此之前，香港中旅集團負責接受港人申請兩地車牌，手續費是960元。

但報導指出，由於發牌數量有限，目前這類車牌被炒作至每塊60萬元。報導表示，不少仲介公司刊登廣告，代理港人申請這種車牌。

報導引述一名從事餐飲和經營計程車的老闆說，他早前以每個車牌41萬元的價格買了3個，一方面等漲價，另一方面自己也想到廣東自駕遊。

中央社報導，關注粵港澳大灣區發展的人士說，港珠澳大橋兩地車牌出現如此狂熱炒作，可能與初期發牌數量較少有關，從而引發投機者炒作。

但據分析，大灣區計畫的目的是促進港珠澳三地的互通互聯，包括交通方面的開放連接；長遠而言，三地交通只會放寬行走，甚至不會有車牌數量限制，這才符合大灣區的宏觀發展需要。