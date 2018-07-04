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醫療機器人 千里之外也能看診

2018-07-04 01:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

一款智慧醫療服務機器人正在上海的多家醫院、新疆喀什地區第二人民醫院和西藏日喀則市人民醫院等試點使用。機器人不僅可以實現遠程會診，還可以陪同醫生查房，使醫生與患者及遠在千里之外的同行隨時交流。

中新社報導，多次參與援疆援藏工作的上海交大醫學院黨委副書記、副院長吳韜表示，新疆、西藏等地區缺乏的已不是單純的緊急支援，而是人才和創新發展思路。如何營造智能醫療環境，在這些邊遠地區打造一支「帶不走」的強大醫療隊伍，成為人們思考的問題。

吳韜團隊經過多年摸索，研製開發出一款具有人臉識別、自然語音交互、遠程協作等功能的醫療服務機器人。這款高1.45到1.6米的機器人可以每秒0.3到0.6米的速度，在預定時間跟著醫生查房，避開障礙，與人互動，而後自行「走回」充電樁補充能量。這款名為艾菲仕的醫療服務機器人已經跨入第三代。

吳韜表示，這款醫療服務機器人包含了機器視覺、基於激光的空間位置信息等各種高精尖前沿技術，以及基於微軟Azure平台根據醫療場景定製的綜合管理軟件。此前已完成了兩例口齒不清、不願交流的患兒移動互動會診。

此外，在基層社區或邊遠地區工作的醫生如攜機器人出診，遇到疑難問題可隨時連線請教對接的專家；知名專家查房帶上機器人，基層醫生可通過直播，觀看大專家查房，獲得培訓。

醫療服務機器人同樣在上海醫聯體中發揮作用。

上海兒童醫學中心副院長趙列賓表示，在該院與浦東新區和奉賢區衛計委組建的兒科醫聯體內，醫療服務機器人出席緊急會診及遠程查房，不僅令更多患者獲得優質醫療資源的救助，還成功地助力三級醫療機構的規範管理深入社區。

據透露，吳韜團隊將繼續改進完善機器人技術功能和適用場景。今後，機器人有望進入手術室、急診室和重症監護室等直播，降低院內感染風險。

上海患者新疆

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