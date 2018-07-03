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她入伍才6年 可望成為共軍首名女艦長

2018-07-03 22:17中央社 台北3日電

海軍鄭州艦實習艦長韋慧曉。圖取自解放軍報
海軍鄭州艦實習艦長韋慧曉。圖取自解放軍報
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中共解放軍報今天報導，40歲的海軍鄭州艦實習艦長韋慧曉，即將參加艦長全訓考核。報導形容，這名來自廣西百色的壯族女軍官，距離成為中國海軍首名女艦長「只有一步之遙」。

解放軍報3日以全版報導韋慧曉，並在標題稱她為「逐夢女艦長」。

韋慧曉於1977年11月生，是中共黨員，南京大學大氣科學本科畢業，隨後在中山大學取得地球科學碩士及博士學位。她曾在華為科技公司擔任高薪行政職務，也曾志願到西藏偏鄉擔任義務教師，並曾擔任北京奧運志工。

報導指出，2010年10月攻讀博士期間，有志從軍的韋慧曉寄出厚厚的自薦信給海軍。2012年1月，韋慧曉被特招入伍，加入當時正在組建的航母（遼寧艦）接艦部隊。入伍當天，她在日記鄭重寫道：「此生嫁給海軍」，當時她還不會游泳。

2012年2月博士畢業後，韋慧曉成為中國第一艘航母遼寧艦成員，同年10月獲任命為艦上的航海部副航海長，成為航母上首個女副部門長。

自2012年8月起，韋慧曉在大連艦艇學院先後學習航海指揮及艦艇戰術指揮，取得軍事學學士學位。她2015年4月成為「長春艦」實習副艦長，通過考核後於2016年3月，成為海軍首名女副艦長。去年9月，她再因表現優異，獲任命為鄭州艦實習艦長，並當選中共19大黨代表。

如今，入伍才6年的韋慧曉，可望成為中共海軍首名女艦長。

海軍中共實習

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