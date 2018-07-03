馮提莫承認與挪公款男見面 收下700萬沒發生關係

2018-07-03 22:16 聯合新聞網 綜合報導



知名直播主馮提莫受訪首度承認曾收下網友人民幣160萬元，澄清彼此只有見面，沒有發生關係。 圖擷自 馮提莫微博 分享 facebook

上月中國紀檢監察報披露，有國企幹部為了填補內心寂寞，一年之內挪用公款人民幣882萬（約台幣4112萬元）打賞一名女直播主。近日知名直播主馮提莫受訪首度承認曾收下網友人民幣160萬元（約新台幣745萬元），不過也澄清彼此只有見面，沒有發生關係。

綜合大陸媒體報導，該男會計月薪僅3000人民幣（約新台幣1.4萬元），近幾年不時花錢打賞女直播主，發現實況主只注意砸錢大筆的粉絲，他為了得到存在感開始挪用公款，從盜幾萬慢慢盜到幾十萬，10個月來共盜960萬人民幣（約4471萬元台幣），分別打賞200多名女直播主，其中單次就給了馮提莫160萬元人民幣，且成功瞞著妻子至上海開房約會。

後來男會計得知官方將審查公款，投案自首後向警方指出，每次都在五星級的總統套房與女直播主見面，一次要價50萬元台幣，不過女直播主身份皆未被曝光，經媒體大量報導，有民眾認出打碼畫面裡的是當紅馮提莫。

馮提莫本月2日在「網易娛樂」專訪時，首度正式談論此事，承認收了男粉絲的打賞、禮物，澄清僅在公開的主播聚會上與該男見面一次，不曾私會、更沒有開房發生關係，她也是透過新聞才知曉挪用公款一事，第一時間聯繫平台欲退還打賞金額。