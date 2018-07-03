拒說明限制出境理由 中國公安部：國家秘密

2018-07-03 22:09 中央社 台北3日電



因為不知道自己為何被限制出境，北京維權律師丁家喜日前致函中國公安部要求公開相關訊息，卻遭公安部回函拒絕，理由是「國家秘密」。

丁家喜2日晚間在推特貼文，指自己今年5月3日得知被限制出境後，6月6日向公安部申請訊息公開，要求公開限制他出境的事實和法律依據。現在收到回覆，被限制出境的理由卻是「國家秘密」。

根據丁家喜上傳的「公安部政府信息公開答復書」檔案顯示，對於丁家喜申請公開「阻止我出境的理由及依據」，公安部回覆，丁家喜申請的政府訊息屬「國家秘密」，因此根據「中華人民共和國政府信息公開條例」第14條第4項規定，「本機關不予公開」。

丁家喜因為倡導新公民運動，2014年被北京市海淀區法院以「聚眾擾亂公共場所秩序罪」判處有期徒刑3年6個月。他因為積極參與維權活動，而多次被抓捕入獄。

自由亞洲電台報導，今年5月3日，丁家喜打算前往美國探親，在機場辦理登機手續期間，突然被邊境人員攔截，並告訴他被北京公安局指「有可能危害國家安全」，拒絕讓他出境。

根據報導，丁家喜去年曾經成功到美國探望妻女，這次在不明原因下不讓他出境，阻止他和家人團聚，這是對維權人士的打壓。