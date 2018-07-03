親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

空汙法過了中古車市不能碰？ 網友提4大關鍵重點

拒說明限制出境理由 中國公安部：國家秘密

2018-07-03 22:09中央社 台北3日電

因為不知道自己為何被限制出境，北京維權律師丁家喜日前致函中國公安部要求公開相關訊息，卻遭公安部回函拒絕，理由是「國家秘密」。

丁家喜2日晚間在推特貼文，指自己今年5月3日得知被限制出境後，6月6日向公安部申請訊息公開，要求公開限制他出境的事實和法律依據。現在收到回覆，被限制出境的理由卻是「國家秘密」。

根據丁家喜上傳的「公安部政府信息公開答復書」檔案顯示，對於丁家喜申請公開「阻止我出境的理由及依據」，公安部回覆，丁家喜申請的政府訊息屬「國家秘密」，因此根據「中華人民共和國政府信息公開條例」第14條第4項規定，「本機關不予公開」。

丁家喜因為倡導新公民運動，2014年被北京市海淀區法院以「聚眾擾亂公共場所秩序罪」判處有期徒刑3年6個月。他因為積極參與維權活動，而多次被抓捕入獄。

自由亞洲電台報導，今年5月3日，丁家喜打算前往美國探親，在機場辦理登機手續期間，突然被邊境人員攔截，並告訴他被北京公安局指「有可能危害國家安全」，拒絕讓他出境。

根據報導，丁家喜去年曾經成功到美國探望妻女，這次在不明原因下不讓他出境，阻止他和家人團聚，這是對維權人士的打壓。

公安北京海淀

相關新聞

馮提莫承認與挪公款男見面 收下700萬沒發生關係

2018-07-03 22:16

被愛沖昏頭？ 北京女子遭清華非洲生騙走600萬

2018-07-03 20:30

中國火箭軍「天劍」對抗演練 新型導彈旅參演

2018-07-03 20:25

世足賽蹭過頭 法奪冠就退費這支股票跌停

2018-07-03 19:53

鞏固梁家河宣傳地位 微博管控異議聲音

2018-07-03 17:49

曾連續猜中6場世足賽勝負 故宮貓「白點兒」走了

2018-07-03 17:24

影／四川各地暴雨釀災 封鎖線才拉好就發生山崩

2018-07-03 16:32

好棒棒降溫？人民網二批浮誇自大文風抹黑中國

2018-07-03 14:59

虎皮犀角有市場 網拍成陸違法銷售管道

2018-07-03 14:04

香港七一遊行籌款 眾志吸金王 社民連緊追在後

2018-07-03 13:24

台灣止步 大陸進一步選址廣州南沙建可燃冰基地

2018-07-03 13:15

建屋土地不足 港政界人士看上解放軍用地

2018-07-03 12:24

網售黃子華門票 19歲男詐騙落網

2018-07-03 12:22

爬山遇暴雨 「陽光男」遭雷劈死

2018-07-03 12:19

《北京觀察》人社部推新詞：叫慢就業

2018-07-03 11:33

昔日的上海模式 青浦農民工子弟小學7月全關閉

2018-07-03 10:46

一胎化嚴重後遺症來臨？中國女孩分享「出租女友」心路歷程

2018-07-03 07:59

瘋世足 中國故宮貓參一腳

2018-07-03 03:43

北京新機場線工程 進入衝刺階段

2018-07-03 03:10

中外律師事務所聯營 上海自貿區內第5家成立

2018-07-03 03:10

台灣小鎮美術館 江蘇句容揭牌

2018-07-03 03:10

台灣上百大學生 暑期昆山實習

2018-07-03 03:10

上海首家「共享餐廳」試營業

2018-07-03 03:10

石庫門畫 展現老上海風情

2018-07-03 03:10

經三年修復 長白山訥殷古城開放

2018-07-03 03:10

江蘇高溫 連雲水上世界很消暑

2018-07-03 03:10

長庚乳房重建權威 廣州分享經驗與技術

2018-07-03 02:59

首版廣州米其林指南揭曉 63家入榜

2018-07-03 02:59

93台生到穗23企業 專業實習

2018-07-03 02:59

深圳100個「不見面審批」清單 全部實現

2018-07-03 02:59

烏魯木齊 3D立體彩色斑馬線

2018-07-03 02:59

香港擬填海1200公頃 大造新市鎮

2018-07-03 01:06

佛教名山：貴州梵淨山 被列世界自然遺產名錄

2018-07-02 19:05

高鐵新時代！古都西安、春城昆明…10小時相連

2018-07-02 17:21

全球最長高鐵 16節「加長版」復興號登場

2018-07-02 17:20

官小架子大！ 河南汝州「撐傘書記」出事了

2018-07-02 17:19

陸客赴台遊十週年 稱許台灣公民素養重感情

2018-07-02 16:00

高級住宅變毒窟 警破獲8000萬港元毒品

2018-07-02 15:05

影／尖沙咀淪竊賊淘金地！3匪2分鐘劫2350萬元珠寶

2018-07-02 15:04
看更多

熱門文章

聯電美光訴訟爭議 聯電先馳得點

2018-07-03 21:26

一胎化嚴重後遺症來臨？中國女孩分享「出租女友」心路歷程

2018-07-03 07:59

紅二代最後的希望之星 胡錦濤之子升任掌浙江最窮市

2018-07-03 01:06

在台陸生在陸媒批外交部簡體新聞稿：簡體寫錯無知

2018-07-03 15:11

6.649 人民幣貶至八月新低

2018-07-03 01:14

華爾街日報：中國發展半導體 台灣淪竊密目標

2018-07-03 08:16

台灣止步 大陸進一步選址廣州南沙建可燃冰基地

2018-07-03 13:15

限美令？中國使館警告陸客：美國好危險

2018-07-03 12:13

A股大跌 四大證券報齊發聲聲援股市

2018-07-03 12:11

食衣住行都「靠面子」 大陸瘋刷臉…人還有隱私嗎？

2018-07-03 11:00

神秘聲波干擾 美撤穗京滬使領館11人

2018-07-03 12:47

貶不停 人行喊話：有信心保持人民幣匯率穩定

2018-07-03 10:43

中國海警改隸武警指揮 日本憂：武裝恐大幅強化

2018-07-03 19:44

香港擬填海1200公頃 大造新市鎮

2018-07-03 01:06

安撫老兵 陸高層河北會商

2018-07-03 01:06

盛況不再 共享單車生產小鎮企業倒近半

2018-07-03 13:43

人民幣即貶連動 保匯率還是保房價

2018-07-03 11:53

好棒棒降溫？人民網二批浮誇自大文風抹黑中國

2018-07-03 14:59

民進黨官網被駭 陸網民：除了表情包其他不背鍋

2018-07-03 15:39

陸委會：一國兩制陳腔濫調 可以休矣

2018-07-03 21:22

全球1000家大銀行前四名 中國四大行全拿

2018-07-03 12:31

人行行長一天兩度喊話人民幣 分析：子彈會再飛一會

2018-07-03 19:40

人民幣匯率仍有階段性貶值壓力

2018-07-03 11:41

堅持九二共識 汪洋會見旺旺中時集團、台灣民意代表團

2018-07-03 21:05

整治「老賴」…陸禁搭頭等艙

2018-07-03 01:15

大陸刷臉支付 食衣住行都通

2018-07-03 01:14

影／四川各地暴雨釀災 封鎖線才拉好就發生山崩

2018-07-03 16:32

北京新機場線工程 進入衝刺階段

2018-07-03 03:10

人民幣續貶 人行行長易綱喊話將保持匯率均衡水平穩定

2018-07-03 14:38

貿易戰逼近 人民幣兌美元再下調340個基點

2018-07-03 12:34

建屋土地不足 港政界人士看上解放軍用地

2018-07-03 12:24

陸股解碼／信心不振 反覆探底

2018-07-03 01:08

瘋世足 中國故宮貓參一腳

2018-07-03 03:43

陸央行官員強調 人民幣貶值並非官方有意引導

2018-07-03 20:12

昔日的上海模式 青浦農民工子弟小學7月全關閉

2018-07-03 10:46

爬山遇暴雨 「陽光男」遭雷劈死

2018-07-03 12:19

馮提莫承認與挪公款男見面 收下700萬沒發生關係

2018-07-03 22:16

人民幣加速貶 人行喊話 有信心幣值在合理區間穩定

2018-07-03 10:41

人行行長也喊話 密切關注人幣波動

2018-07-03 14:24

她入伍才6年 可望成為共軍首名女艦長

2018-07-03 22:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top