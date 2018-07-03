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被愛沖昏頭？ 北京女子遭清華非洲生騙走600萬

2018-07-03 20:30世界日報 中國新聞組／北京3日電

北京創業的胡姓女子透過網路與在清華大學讀書的喀麥隆人衛力相戀，不到兩年，她除了支付男友學費、生活費等，還賣掉房子，出資在喀麥隆和法國巴黎投資買房。當她發現被騙時，已轉帳750餘萬元人民幣(約112.6萬美元)，其中購房款近600萬元，部分錢還被衛力轉入其懷孕女友帳戶。衛力日前被以詐騙罪一審判有期徒刑14年、驅逐出境。

新京報報導，胡女2014年下半年與衛力相識。胡女稱，衛力自稱清華大學博士、牛津大學碩士，在法國出生長大。胡女與衛力相戀後，表示願意資助衛力的求學費用。

2014年8月，衛力向胡女提出在喀麥隆買地建樓，胡女就轉了302萬元給他；2015年12月，衛力告訴胡女，自己將去巴黎參加聯合國全球氣候大會，以此獲得胡女20餘萬生活費資助。

此後，衛力表示聯合國環境保護署和法國石油的老闆想推薦他去哈佛讀博士後，並承諾畢業後能為他提供工作，要求在巴黎買房。在得到衛力打算與自己結婚的承諾後，胡女向對方轉帳277萬元作為在巴黎買房的首付。

2016年7月胡女發現，聲稱在巴黎參加聯合國會議的男友，當時其實人在喀麥隆，心中生疑並叫停在巴黎買房，但衛力表示房屋已買完，此後兩人發生爭執，衛力不知所蹤。

胡女表示，除了上述購房款，她還為衛力支付了上百萬的學費、生活費，甚至每天約1.5萬的牙齒治療費。記錄顯示，不到兩年時間，胡女向男友轉帳750餘萬元，其中購房款近600萬元。

去年9月，衛力因涉詐騙罪被公訴至法院。庭審時，衛力表示自己與胡女是戀人關系，胡女自願支付其學費等費用，在喀麥隆投資建房、在法國買房都是事先和胡女商量，並由胡女決定。

報導稱，衛力係喀麥隆共和國國籍，2013年從北京師範大學碩士畢業後進入清華大學學習。據警方調查，衛力沒參加過巴黎氣候大會，同時，衛力在北京與喀麥隆女友同居，女友案發時已懷孕，胡女的錢部分被衛力轉入其女友帳戶。

法院審理後認為，衛力已構成詐騙罪，但胡女給衛力支付的學費、生活費等，無法區分是陷入錯誤認識還是基於感情自願給付，不認定為詐騙數額；而衛力基於投資喀麥隆房地產、巴黎實習、巴黎購房等事由從胡女處獲取的600餘萬元，屬虛構事實，認定為犯罪數額。法院一審以詐騙罪判處衛力有期徒刑14年、處罰金14萬元，並驅逐出境。

巴黎詐騙北京

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