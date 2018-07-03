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鞏固梁家河宣傳地位 微博管控異議聲音

2018-07-03 17:49中央社 台北3日電

在送習近平（前排中）上大學時，梁家河村民與習近平的合影。（香港01報導）
在送習近平（前排中）上大學時，梁家河村民與習近平的合影。（香港01報導）
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中國陝西省的小村莊梁家河近來被官方打造為宣傳中共總書記習近平的廣播文學「梁家河」。大力宣傳的同時，中共也禁止民眾批評，微博上有關梁家河的評論出奇地少，多只是口號式留言。

梁家河位於中國陝西省延安市。1969年1月，來自北京的1300多名「知識青年」（知青）落戶插隊延川縣，其中有15名知青被分配到梁家河村，包括當時還是中學生的習近平。梁家河是習近平7年知青生涯的開始。

在中共建黨97周年之際，官媒推出了廣播紀實文學「梁家河」，講述習近平的知青生活和梁家河的變化。

梁家河因此成為微博上的敏感詞，因為梁家河和中國領導人習近平緊密聯繫在了一起，不少關於它的新聞都禁止評論。

在微博實際搜尋「梁家河」，仍有多筆搜尋資料，但多限於新聞發布，且罕見地沒有網民留言，部分評論區被關閉。幾篇仍有寥寥可數的留言，但清一色是口號式的讚揚，包括「感人」、「實幹興邦」、「不忘初心，方得始終」等。

美國之音報導說，官媒「央視新聞」6月27日在微博上發布的梁家河相關貼文下面，180多條評論只有20多條可以顯示，而30號發布的相關微博則所有評論都無法顯示。

有機關舉辦「梁家河誦讀會」，一名網民在微博上發布了陝西一家企業組織員工誦讀梁家河的活動照片，他寫道：「難忘的一天，梁家河誦讀會，梁家河有大學問。祝福黨的生日」

「梁家河有大學問」是習近平本人之語。習近平執政以來，他在陝西插隊的經歷被他本人和官方媒體反覆提起，並將之塑造成一段磨練意志、強健體魄、大量讀書的歲月，梁家河也成了紅色旅遊勝地。

人民日報曾報導，梁家河這座1000多人口的小村莊，每天要接待大約2500名遊客。當地政府也抓緊了這個宣傳時機，6月7日，陝西省社科聯召開如何深入研究「梁家河是個有大學問的地方」座談會。

習近平中共北京

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