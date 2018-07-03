親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

馬英九再選總統？韓國瑜：說到他的能力 基層多搖頭

史上最大咖！NBA神級球員哈登將上「玩很大」

好棒棒降溫？人民網二批浮誇自大文風抹黑中國

2018-07-03 14:59中央社 台北3日電

大陸人民網刊文評論指出，中國的發展成就並非什麼都能用來自誇、什麼都可洋洋得意。理...
大陸人民網刊文評論指出，中國的發展成就並非什麼都能用來自誇、什麼都可洋洋得意。理性認知一旦讓位於感性盲從，或者片面地出現「天下第一」的錯覺，或者無形地助長了民粹主義情緒，都是百害而無一利。圖／ingimage
分享
中國輿論近年常出現貶抑嘲諷外國，以凸顯「中國好棒棒」文風。人民網今天推出二評文章稱，浮誇自大文風很大程度上讓國民心態扭曲、把主流價值帶偏，中國國際形象被抹黑了、異化了。

繼昨日「三評浮誇自大文風」系列首篇「文章不會寫了嗎？」評論稱，跪求體、哭暈體、嚇尿體等文風易夜郎自大後，人民網今天刊發「中國人不自信了嗎？」二評文章指出，用浮誇文風講荒誕故事，反過來會自食其果。

文章稱，類似「全球首款」、「世界第一」的標題黨文章，被強加於中國身上的表達不在少數，其中以偏概全、任意拔高、盲目樂觀的情緒和傾向值得反思。這種浮誇自大很容易讓一些人，產生誤解乃至形成誤判。

評論指出，中國的發展成就並非什麼都能用來自誇、什麼都可洋洋得意。理性認知一旦讓位於感性盲從，或者片面地出現「天下第一」的錯覺，或者無形地助長了民粹主義情緒，都是百害而無一利。

用浮誇文風講荒誕故事，反過來會自食其果。這邊寫下「中國放的這句狠話，美國再聽不懂就要出大事了」，那邊推送「別怕，中國科技實力超越美國，居世界第一」。這不是「中國威脅」，而是「威脅中國」，國際形象傳播在不經意間被「抹黑」了、「異化」了。

文章認為，以自欺或自吹的方式換來的自信與自豪，並不會真正贏得尊重，反而蒙住了人們正確看待發展的眼睛、遮擋了「風物長宜放眼量」的視線。

至於如何實事求是看待中國發展的「自信」，評論指出有「三靠」。即改革開放40年，特別是中共18大後，所取得的不平凡成就不是吹出來的，是靠著中國共產黨的堅強領導，靠著習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，靠中國人民幹出來的。

評論最後稱，習近平曾言「不要人誇顏色好，只留清氣滿乾坤」。共產黨人從來不求清譽、不尚清談，只有腳踏實地、求真務實的精神，才是中國人民應有的氣質和稟賦。

習近平共產黨

相關新聞

一胎化嚴重後遺症來臨？中國女孩分享「出租女友」心路歷程

2018-07-03 07:59

台灣止步 大陸進一步選址廣州南沙建可燃冰基地

2018-07-03 13:15

建屋土地不足 港政界人士看上解放軍用地

2018-07-03 12:24

虎皮犀角有市場 網拍成陸違法銷售管道

2018-07-03 14:04

香港七一遊行籌款 眾志吸金王 社民連緊追在後

2018-07-03 13:24

網售黃子華門票 19歲男詐騙落網

2018-07-03 12:22

爬山遇暴雨 「陽光男」遭雷劈死

2018-07-03 12:19

《北京觀察》人社部推新詞：叫慢就業

2018-07-03 11:33

昔日的上海模式 青浦農民工子弟小學7月全關閉

2018-07-03 10:46

瘋世足 中國故宮貓參一腳

2018-07-03 03:43

北京新機場線工程 進入衝刺階段

2018-07-03 03:10

中外律師事務所聯營 上海自貿區內第5家成立

2018-07-03 03:10

台灣小鎮美術館 江蘇句容揭牌

2018-07-03 03:10

台灣上百大學生 暑期昆山實習

2018-07-03 03:10

上海首家「共享餐廳」試營業

2018-07-03 03:10

石庫門畫 展現老上海風情

2018-07-03 03:10

經三年修復 長白山訥殷古城開放

2018-07-03 03:10

江蘇高溫 連雲水上世界很消暑

2018-07-03 03:10

長庚乳房重建權威 廣州分享經驗與技術

2018-07-03 02:59

首版廣州米其林指南揭曉 63家入榜

2018-07-03 02:59

93台生到穗23企業 專業實習

2018-07-03 02:59

深圳100個「不見面審批」清單 全部實現

2018-07-03 02:59

烏魯木齊 3D立體彩色斑馬線

2018-07-03 02:59

香港擬填海1200公頃 大造新市鎮

2018-07-03 01:06

佛教名山：貴州梵淨山 被列世界自然遺產名錄

2018-07-02 19:05

高鐵新時代！古都西安、春城昆明…10小時相連

2018-07-02 17:21

全球最長高鐵 16節「加長版」復興號登場

2018-07-02 17:20

官小架子大！ 河南汝州「撐傘書記」出事了

2018-07-02 17:19

陸客赴台遊十週年 稱許台灣公民素養重感情

2018-07-02 16:00

高級住宅變毒窟 警破獲8000萬港元毒品

2018-07-02 15:05

影／尖沙咀淪竊賊淘金地！3匪2分鐘劫2350萬元珠寶

2018-07-02 15:04

秦嶺神湖被「到此一游」 三男一女遭肉搜

2018-07-02 15:02

抖音廣告調侃中國英烈 罰暫停業務日損4千萬

2018-07-02 13:53

美駐中使館怪病傳撤離11人 擴及北京上海

2018-07-02 13:30

港媒：大陸研發出雷射槍 一公里遠可傷人

2018-07-02 12:55

大叔大媽不顧禁令跳太白山聖湖游泳 玷汙水源地氣炸陸網友

2018-07-02 11:19

舟山朱家尖景區 暑期旺季開跑

2018-07-02 01:23

金飛燕兩岸微電影大賽 開跑

2018-07-02 01:23

青島海水浴場 湧人潮

2018-07-02 01:23
看更多

熱門文章

國台辦：實現「一國兩制」會充分考慮台灣現實

2018-07-02 22:10

一帶一路 中國開始踩煞車減速

2018-07-02 19:55

一胎化嚴重後遺症來臨？中國女孩分享「出租女友」心路歷程

2018-07-03 07:59

陸客赴台遊十週年 稱許台灣公民素養重感情

2018-07-02 16:00

官小架子大！ 河南汝州「撐傘書記」出事了

2018-07-02 17:19

WSJ：中國為進軍半導體市場 積極竊取台灣晶片技術

2018-07-02 18:37

全球最長高鐵 16節「加長版」復興號登場

2018-07-02 17:20

紅二代最後的希望之星 胡錦濤之子升任掌浙江最窮市

2018-07-03 01:06

秦嶺神湖被「到此一游」 三男一女遭肉搜

2018-07-02 15:02

傳中國打造3艘兩棲攻擊艦 2025年擁7航母

2018-07-02 15:00

6.649 人民幣貶至八月新低

2018-07-03 01:14

華爾街日報：中國發展半導體 台灣淪竊密目標

2018-07-03 08:16

可怕！狂徒亂射竹籤 路人遭刺穿腳趾

2018-07-02 15:03

胡錦濤之子胡海峰任浙江麗水書記

2018-07-02 19:18

佛教名山：貴州梵淨山 被列世界自然遺產名錄

2018-07-02 19:05

《北京觀察》深圳賺了房價 丟了華為

2018-07-02 17:22

限美令？中國使館警告陸客：美國好危險

2018-07-03 12:13

台灣止步 大陸進一步選址廣州南沙建可燃冰基地

2018-07-03 13:15

香港擬填海1200公頃 大造新市鎮

2018-07-03 01:06

貶不停 人行喊話：有信心保持人民幣匯率穩定

2018-07-03 10:43

神秘聲波干擾 美撤穗京滬使領館11人

2018-07-03 12:47

食衣住行都「靠面子」 大陸瘋刷臉…人還有隱私嗎？

2018-07-03 11:00

A股大跌 四大證券報齊發聲聲援股市

2018-07-03 12:11

中國人大副校長：不告密是應堅守的人生底線

2018-07-02 21:03

安撫老兵 陸高層河北會商

2018-07-03 01:06

盛況不再 共享單車生產小鎮企業倒近半

2018-07-03 13:43

人民幣即貶連動 保匯率還是保房價

2018-07-03 11:53

陸股重挫逾2% 中國媒體避談國際因素

2018-07-02 17:17

全球1000家大銀行前四名 中國四大行全拿

2018-07-03 12:31

高鐵新時代！古都西安、春城昆明…10小時相連

2018-07-02 17:21

整治「老賴」…陸禁搭頭等艙

2018-07-03 01:15

高級住宅變毒窟 警破獲8000萬港元毒品

2018-07-02 15:05

人民幣匯率仍有階段性貶值壓力

2018-07-03 11:41

北京新機場線工程 進入衝刺階段

2018-07-03 03:10

大陸刷臉支付 食衣住行都通

2018-07-03 01:14

貿易戰逼近 人民幣兌美元再下調340個基點

2018-07-03 12:34

調侃英烈！抖音廣告業務遭停 估日損千萬元

2018-07-02 17:22

瘋世足 中國故宮貓參一腳

2018-07-03 03:43

昔日的上海模式 青浦農民工子弟小學7月全關閉

2018-07-03 10:46

批評中共 中外合辦大學外籍副校長被解除管理職

2018-07-02 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top