好棒棒降溫？人民網二批浮誇自大文風抹黑中國

2018-07-03 14:59 中央社 台北3日電



大陸人民網刊文評論指出，中國的發展成就並非什麼都能用來自誇、什麼都可洋洋得意。理性認知一旦讓位於感性盲從，或者片面地出現「天下第一」的錯覺，或者無形地助長了民粹主義情緒，都是百害而無一利。圖／ingimage 分享 facebook 中國輿論近年常出現貶抑嘲諷外國，以凸顯「中國好棒棒」文風。人民網今天推出二評文章稱，浮誇自大文風很大程度上讓國民心態扭曲、把主流價值帶偏，中國國際形象被抹黑了、異化了。

繼昨日「三評浮誇自大文風」系列首篇「文章不會寫了嗎？」評論稱，跪求體、哭暈體、嚇尿體等文風易夜郎自大後，人民網今天刊發「中國人不自信了嗎？」二評文章指出，用浮誇文風講荒誕故事，反過來會自食其果。

文章稱，類似「全球首款」、「世界第一」的標題黨文章，被強加於中國身上的表達不在少數，其中以偏概全、任意拔高、盲目樂觀的情緒和傾向值得反思。這種浮誇自大很容易讓一些人，產生誤解乃至形成誤判。

評論指出，中國的發展成就並非什麼都能用來自誇、什麼都可洋洋得意。理性認知一旦讓位於感性盲從，或者片面地出現「天下第一」的錯覺，或者無形地助長了民粹主義情緒，都是百害而無一利。

用浮誇文風講荒誕故事，反過來會自食其果。這邊寫下「中國放的這句狠話，美國再聽不懂就要出大事了」，那邊推送「別怕，中國科技實力超越美國，居世界第一」。這不是「中國威脅」，而是「威脅中國」，國際形象傳播在不經意間被「抹黑」了、「異化」了。

文章認為，以自欺或自吹的方式換來的自信與自豪，並不會真正贏得尊重，反而蒙住了人們正確看待發展的眼睛、遮擋了「風物長宜放眼量」的視線。

至於如何實事求是看待中國發展的「自信」，評論指出有「三靠」。即改革開放40年，特別是中共18大後，所取得的不平凡成就不是吹出來的，是靠著中國共產黨的堅強領導，靠著習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，靠中國人民幹出來的。

評論最後稱，習近平曾言「不要人誇顏色好，只留清氣滿乾坤」。共產黨人從來不求清譽、不尚清談，只有腳踏實地、求真務實的精神，才是中國人民應有的氣質和稟賦。