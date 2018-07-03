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《北京觀察》人社部推新詞：叫慢就業

2018-07-03 11:33世界日報 評／北京觀察

大陸今年大學畢業生就業可能有點難。今年中國大學畢業生預計達到820萬人，比去年多...
大陸今年大學畢業生就業可能有點難。今年中國大學畢業生預計達到820萬人，比去年多了25萬人。中國政府每年安排新增就業的指標是1000萬人，大學畢業生年年占去一半以上，今年將占得更多。新華社資料照
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連日來中國各大學以及各大學中的學院，紛紛舉行畢業典禮，校長院長們都登台演說，有的說人道事，講得詼諧幽默；有的談古論今，講得情深意長。然而這些學界大領導們，不由自主地迴避了一個詞，叫做就業。而在這些演講之外，中國的權威部門正在推出一個新詞，叫慢就業。

學界大領導們迴避談就業，是因為今年大學畢業生就業可能有點難。今年中國大學畢業生預計達到820萬人，比去年多了25萬人。中國政府每年安排新增就業的指標是1000萬人，大學畢業生年年占去一半以上，今年將占得更多。

早前有官媒報導說，中國權威部門認定今年就業形勢依然大好，但又說就業面臨結構性矛盾和總量壓力。這權威部門其實就是管就業的人社部，那總量壓力說的是今年城鎮新成長的勞動力保持在1500萬人以上；而結構性矛盾就是指高校畢業生達到820萬占比超過一半以上。

面對總量壓力和結構性矛盾，當然要想辦法，其中一個辦法就是有人想出慢就業的新說法。什麼叫慢就業，暫時沒人來解釋下，字面理解為慢慢來就業，那就是不著急的意思；但如果以歷史經驗來理解，那是歷史上有人創造出下崗工人這個新詞，就懂得慢就業就是無崗位給你就業你先家裡待著，說得不好聽就是無業。

當年要推城市和企業改革，只能讓工人階級付點代價，但為社會穩定，不準叫失業，只能下叫下崗即走下工作崗位。今年因何要推慢就就業？是因情勢跟去年不同，一是經濟再下行可能性加大，就業崗位減少，供求失衡；二是鼓動大學生畢業後創業，已事實證明失敗。所以大學生畢業找不到事做可能性加大。

大學生高校求職

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