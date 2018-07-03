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一胎化嚴重後遺症來臨？中國女孩分享「出租女友」心路歷程

2018-07-03 07:59聯合新聞網 文／遠見提供

年紀30歲出頭、家鄉在中國南方農村小鎮的網站營運公司人員王泉明上網租了一個女友。...
年紀30歲出頭、家鄉在中國南方農村小鎮的網站營運公司人員王泉明上網租了一個女友。 圖擷自business insider
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1979年，中國（China）當局隨著改革開放的進行，宣布了「一胎化政策」的施行，嚴格規定居住在城市的人口每對夫妻僅能生一胎兒女，若需生第二胎還得申報等待核准，若不合規定將遭遇俗稱社會扶養費的鉅額罰款──當年這項政策是為了抑制人口過多所衍生的大環境問題，也使得人口有效地降低。

然而，一胎化政策卻使得傳統「重男輕女」社會的價值觀更加偏頗，發現懷女嬰便墮胎、強制避孕、虐殺等狀況層出不窮發生，這當年雷厲風行之政策一直到36年後、2015年才正式廢止，但這項被許多人民喻為黑暗時期的壓迫，至今許多問題已經明顯在浮現。

事實上，根據中國官方的統計數據，因為一胎化政策的影響，目前24歲至40歲的年輕人，男性比女性整整多出了3000餘萬人，這使得這個世代的女性成了許多男性夢想捧在掌上的明珠──找不到女友、被長輩逼婚、維持單身生活已經成了許多男人的夢魘，特別是每當正值端午、中秋或春節，返鄉的恐懼，是無可奈何的難堪。

然而，隨著「剩男」愈來愈多的情勢進展，商人也嗅到了這股趨勢的龐大商機，中國APP「來租我吧」擁有高達70萬之活躍會員。

今年24歲的女孩趙玉青，正是眾多「女友」們中的一員，她居住在北京、過年時同期最多可收到超過700張「訂單」，隨著她的故事，道出了中國男女目前正面臨的婚姻問題和深度。

而這些「租女友」的男子，無一不是為了在這真愛難尋的社會裡，覓得一位亭亭玉立、談吐風趣、懂得討長輩開心的女孩，APP中則羅列各女孩們的學歷、興趣、經驗、工作內容等，趙玉青帶著記者一窺你我也許都不知道的故事。

對於這些「臨時女友」來說，每年的春節是最忙碌的時期，她們犧牲自己與家人的時間，跟一位素未謀面的男子回家過年，費用隨著距離和天數的需求有所增減，每天約有3000至1萬人民幣的收入（1萬3000至4萬5000人民幣）。

她從超過700張的申請單中，選擇年紀30歲出頭、家鄉在中國南方農村小鎮的網站營運公司人員王泉明，他說，「我必須找到一名女友，讓家中年邁的長輩心安，不要再為我擔心。」

趙玉青本身是個很愛狗的女孩，而王泉明的家與她在北京的住處相距超過2000公里，在啟程前那天，她把幾隻狗狗送到寵物照護中心，開啟這段與客戶見面的漫長旅程。

縱使經驗豐富、也見過不少形形色色的男子，趙玉青坦言，「每一次的見面前，我都還是會非常緊張。」

她在北京機場短暫的補眠，為了展現貼心的禮貌，還準備了道地的紀念品做為伴手禮。

抵達當地後，他們先在正式見到對方的父母前彼此熟悉、互相認識雙方，更重要的，是要在此時討論這段「假情侶」間的默契，包含是怎麼認識的、交往過程、工作內容等，全都必須維持口徑一致的絕佳風範。

而在這次三天的行程中，對於一些比較敏感的議題或行為，趙玉青還會與王泉明手寫契約，以保護自身安全，而這些準則，包含不接吻、不上床、不一起喝酒等，但可以牽手、擁抱，女方也答應男方會幫忙打理家庭生活起居的簡單家務事。

第二天，趙玉青跟著男方來到了福建省安溪縣，這個地區以茶業聞名全中國，號稱中國茶都，而王泉明的家人正是一戶茶農，家的周圍滿布茶樹梯田，頗有茶鄉的獨特浪漫。

盛情如火的王媽媽，對於兒子第一次帶女孩子回來十分興奮，非常熱情的介紹自家茶葉，更打包了許多要給趙玉青的家人。

在最重要的家庭用餐時間，則是演練他們昨晚串通好的一切內容，當然不免俗地，會有非常多親戚有著「何時結婚」的關心。但無論如何，當母親看到這麼好的一位女孩願意來家中作客，心中的大石頭自然已是放下了一半。

趙玉青分享，之所以選了這個家庭，一大原因是因為她從未去過農村家庭，而真的也很少有這個機會，能令她順其自然地融入可能原本與她生活截然不同的環境──不僅認識不一樣的家庭、文化、價值觀，也能賺取生活費，彼此互利的狀況，對自己來說並不是個壞事。

「農村的狀況更放大的交往的急迫性，特別是鄰居三言兩語、親戚們之間的說三道四，讓這樣的壓力更極度擴張。」但父母其實也只是擔心孩子的幸福。

然而，結束了這樣的一段關係，趙玉青還是會真心地建議對方努力地去認識好女孩，也許因為工作繁忙、交友圈狹隘，但她相信只要能真心對待女孩，一定能夠找到真正、而並非只是「租來」的幸福。

今年24歲的女孩趙玉青，同期最多可收到超過700張「訂單」。 圖擷自busine...
今年24歲的女孩趙玉青，同期最多可收到超過700張「訂單」。 圖擷自business insider
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（文／魯皓平 本文出自2018.7.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

一胎化

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