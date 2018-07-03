一胎化嚴重後遺症來臨？中國女孩分享「出租女友」心路歷程
1979年，中國（China）當局隨著改革開放的進行，宣布了「一胎化政策」的施行，嚴格規定居住在城市的人口每對夫妻僅能生一胎兒女，若需生第二胎還得申報等待核准，若不合規定將遭遇俗稱社會扶養費的鉅額罰款──當年這項政策是為了抑制人口過多所衍生的大環境問題，也使得人口有效地降低。
然而，一胎化政策卻使得傳統「重男輕女」社會的價值觀更加偏頗，發現懷女嬰便墮胎、強制避孕、虐殺等狀況層出不窮發生，這當年雷厲風行之政策一直到36年後、2015年才正式廢止，但這項被許多人民喻為黑暗時期的壓迫，至今許多問題已經明顯在浮現。
事實上，根據中國官方的統計數據，因為一胎化政策的影響，目前24歲至40歲的年輕人，男性比女性整整多出了3000餘萬人，這使得這個世代的女性成了許多男性夢想捧在掌上的明珠──找不到女友、被長輩逼婚、維持單身生活已經成了許多男人的夢魘，特別是每當正值端午、中秋或春節，返鄉的恐懼，是無可奈何的難堪。
然而，隨著「剩男」愈來愈多的情勢進展，商人也嗅到了這股趨勢的龐大商機，中國APP「來租我吧」擁有高達70萬之活躍會員。
今年24歲的女孩趙玉青，正是眾多「女友」們中的一員，她居住在北京、過年時同期最多可收到超過700張「訂單」，隨著她的故事，道出了中國男女目前正面臨的婚姻問題和深度。
而這些「租女友」的男子，無一不是為了在這真愛難尋的社會裡，覓得一位亭亭玉立、談吐風趣、懂得討長輩開心的女孩，APP中則羅列各女孩們的學歷、興趣、經驗、工作內容等，趙玉青帶著記者一窺你我也許都不知道的故事。
對於這些「臨時女友」來說，每年的春節是最忙碌的時期，她們犧牲自己與家人的時間，跟一位素未謀面的男子回家過年，費用隨著距離和天數的需求有所增減，每天約有3000至1萬人民幣的收入（1萬3000至4萬5000人民幣）。
她從超過700張的申請單中，選擇年紀30歲出頭、家鄉在中國南方農村小鎮的網站營運公司人員王泉明，他說，「我必須找到一名女友，讓家中年邁的長輩心安，不要再為我擔心。」
趙玉青本身是個很愛狗的女孩，而王泉明的家與她在北京的住處相距超過2000公里，在啟程前那天，她把幾隻狗狗送到寵物照護中心，開啟這段與客戶見面的漫長旅程。
縱使經驗豐富、也見過不少形形色色的男子，趙玉青坦言，「每一次的見面前，我都還是會非常緊張。」
她在北京機場短暫的補眠，為了展現貼心的禮貌，還準備了道地的紀念品做為伴手禮。
抵達當地後，他們先在正式見到對方的父母前彼此熟悉、互相認識雙方，更重要的，是要在此時討論這段「假情侶」間的默契，包含是怎麼認識的、交往過程、工作內容等，全都必須維持口徑一致的絕佳風範。
而在這次三天的行程中，對於一些比較敏感的議題或行為，趙玉青還會與王泉明手寫契約，以保護自身安全，而這些準則，包含不接吻、不上床、不一起喝酒等，但可以牽手、擁抱，女方也答應男方會幫忙打理家庭生活起居的簡單家務事。
第二天，趙玉青跟著男方來到了福建省安溪縣，這個地區以茶業聞名全中國，號稱中國茶都，而王泉明的家人正是一戶茶農，家的周圍滿布茶樹梯田，頗有茶鄉的獨特浪漫。
盛情如火的王媽媽，對於兒子第一次帶女孩子回來十分興奮，非常熱情的介紹自家茶葉，更打包了許多要給趙玉青的家人。
在最重要的家庭用餐時間，則是演練他們昨晚串通好的一切內容，當然不免俗地，會有非常多親戚有著「何時結婚」的關心。但無論如何，當母親看到這麼好的一位女孩願意來家中作客，心中的大石頭自然已是放下了一半。
趙玉青分享，之所以選了這個家庭，一大原因是因為她從未去過農村家庭，而真的也很少有這個機會，能令她順其自然地融入可能原本與她生活截然不同的環境──不僅認識不一樣的家庭、文化、價值觀，也能賺取生活費，彼此互利的狀況，對自己來說並不是個壞事。
「農村的狀況更放大的交往的急迫性，特別是鄰居三言兩語、親戚們之間的說三道四，讓這樣的壓力更極度擴張。」但父母其實也只是擔心孩子的幸福。
然而，結束了這樣的一段關係，趙玉青還是會真心地建議對方努力地去認識好女孩，也許因為工作繁忙、交友圈狹隘，但她相信只要能真心對待女孩，一定能夠找到真正、而並非只是「租來」的幸福。
（文／魯皓平 本文出自2018.7.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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