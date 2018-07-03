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世足／內馬爾1進球1助攻 巴西2:0勝墨連7屆晉8強

瘋世足 中國故宮貓參一腳

2018-07-03 03:43世界日報 北京青年報／屈暢報導

故宮喵星人，算是故宮的另一風景線，時而高冷，時而賣萌；當全世界瘋世足，中國「故宮御貓」也不甘寂寞，白點兒競猜7場連中，接替牠的長腿兒也延續勝率！

近日，故宮博物院的宮貓「白點兒」連續猜中多場世界杯比賽的結果，成為故宮貓裡的新晉「網紅」。牠生病的消息引發關注，網友紛紛為牠送上祝福。近年來，故宮貓已經成為故宮博物院的一張名片，其文創產品甚至已經走出國門，長期從事文創產業的人士認為，「白點兒」的火熱，說明人們對於傳統文化、人與自然相和諧、與現代體育競技活動等的結合有著很大需求。在此過程中，傳統文化也能獲得廣泛的傳播，形成，「多贏」的局面。

神預測 「白點兒」連中7場

近日，「白點兒」生病的消息引來數以千計的網友自發地在微博上為「白點兒」祈禱祝福。

「白點兒」讓網友們如此牽腸掛肚的原因之一，是牠在此次世足賽期間作為故宮「宮貓競猜世界杯」的主角之一，連續七場準確預測了世界杯比賽的勝利者。6月26日，「白點兒」在工作人員還沒擺好飯盆的時候，就提前站到了27日凌晨世足賽焦點戰的勝者阿根廷隊的位置上。這條預測微博的轉發量早已破萬，「力挺」阿根廷的「白點兒」打動了無數阿根廷球迷，不少球迷表示要為「白點兒」送貓糧。可惜最後阿根廷仍遭淘汰。

故宮貓「白點兒」連續猜中多場世足賽結果。 圖／取自故宮微博
故宮貓「白點兒」連續猜中多場世足賽結果。 圖／取自故宮微博
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實際上，「白點兒」只是故宮眾多「網紅宮貓」中的一隻。近年來，越來越多的故宮貓出現在網友的視野中。「三隨子」因為長相霸氣，獲稱「鰲拜」，但熟悉牠的人說，牠「可能是故宮裡性格最好的一隻貓了」；「小仔」常常出現在珍寶館區域，因為毛髮漂亮，常常出現在故宮的各種宣傳片中。

新文創 走出國門扮大使

故宮貓系列故宮文創產品。 圖／取自故宮微博
故宮貓系列故宮文創產品。 圖／取自故宮微博
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實際上，故宮的貓不僅受到遊客歡迎，也是故宮的保安。故宮作為世界最大的古代木結構宮殿群，需要牠們來防治鼠患，為了保證牠們每天兢兢業業地守衛故宮，故宮的工作人員每天都會為牠們提供貓糧，照顧牠們的飲食起居。

實際上，貓在故宮受歡迎的歷史非常悠久。據記載，早在明代，宮中就有專門的「貓兒房」，「專飼御前有名分之貓」，其中，一隻名為「霜眉」的御貓，因為善解人意很有靈性，常常被明嘉靖皇帝帶在身邊。到了清代，宮中也有不少人養貓，有研究者看過當年的《貓犬名冊》，裡面記載的名字相比現在更注重「口彩」：金絲桃、金豆兒、秋葵、金橘、靈芝、玉虎等，顯示了當年這些宮貓是如何受寵。

相比明清時期御貓僅為宮廷的玩物，現在的御貓已經作為故宮文創產品走入不少尋常百姓家。

2017年，中國文物交流中心組織了18家博物館參展「2017年法蘭克福國際紙製品及辦公用品世界展覽會」的「中國文博創意（東方文化元素）展」，故宮博物院經營管理處帶去的故宮文創產品中包括了故宮貓等系列共計239件（套）故宮文創產品，將故宮貓系列產品帶出了國門。

更早在2014年，故宮在微博上展示了「紫禁城的物候」系列攝影作品，一隻窗台上睡覺的宮貓因為可愛，很快成為「網紅」，此後，故宮官方微博專門開設了故宮貓的互動話題，大量以故宮貓為主題的文創產品也從這時候開始逐步完善。

如今，在淘寶網的故宮博物院文創旗艦店裡，小到卡通橡皮，大到學生書包，都可以看到故宮貓的身影。

這些皇阿貓…親和神秘人人愛

故宮博物院副院長婁瑋此前在接受媒體採訪時解釋故宮貓走紅的原因。

他認為，故宮貓的走紅，離不開故宮裡的愛貓人士和院長單霽翔的推廣。「故宮裡一直都有很多貓，以前都是工作人員去餵，遊客見到貓覺得很可愛，也願意去拍照、撫摸。從某種程度上來說，故宮貓成為網紅是自然而然的結果。因為人跟動物跟環境友好相處，這是故宮一直的氛圍。」

故宮貓「白點兒」連續猜中多場世足賽結果。 圖／取自故宮微博
故宮貓「白點兒」連續猜中多場世足賽結果。 圖／取自故宮微博
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近幾年故宮做文創產業，單霽翔在一次採訪中提到了故宮貓，說牠功勞很大，給故宮看家護院，抓老鼠，故宮貓這個形象得到了進一步的樹立，順理成章地成為故宮的一個新符號。

長期從事文創產品研發的郝帥認為，故宮本身積累了大量的文化元素，但這些元素長期都被「神秘」、「嚴肅」的氣氛籠罩著，而貓這種動物天然有著親和力，但同時也「自帶神秘感」，貓的這兩種性格結合在一起，很容易讓人愛上牠們。「故宮將貓作為文創創意來源，一方面貼近了故宮的傳統風格，另一方面又充滿了人情味。只要在這個基礎上加上實用性和優秀的產品質量，產品很難不熱銷。」

郝帥認為，此次「白點兒」在網上的火熱傳播說明，傳統文化、人與自然的和諧、現代的體育競技活動，這三者完全可以結合在一起。(中國新聞組整理)

故宮文創產業網紅

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