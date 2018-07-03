首版廣州米其林指南揭曉 63家入榜

2018-07-03 02:59 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



首版廣州米其林指南上周正式公布。憑藉著精湛的烹飪技藝以及出色的菜肴味道，63家餐廳最終入選此次榜單，反映出廣州這座城市深厚的美食底蘊。

中新社報導，米其林評審員不斷在全球範圍內探尋擁有豐富飲食文化與傳統的國家和地區，廣州則成為全球第32個獲得米其林指南評鑒的目的地。

米其林指南國際總監米高．艾利斯（Michael Ellis）表示，首版廣州米其林指南榜單，彰顯了廣州當地深厚的美食底蘊。不論是烹飪的技藝、食材的運用或者是口味的創新，都足以說明這座城市極高的餐飲水平。

在首版廣州米其林指南中，共有8家餐廳獲得一星評級，分別是炳勝公館、炳勝私廚、白天鵝「玉堂春暖」、文華東方酒店中餐廳「江」、麗軒、利苑酒家（越秀）、惠食佳（海珠）、愉粵軒。

本次榜單中有20家廣州餐廳被米其林評審員推薦為「必比登推介」（Bib Gourmand），包括同記雞粥粉麵、榕意、老西關瀨粉（文明路）、南園等。這項受到大廚及美食家們推崇的榮譽，是用於表彰那些菜品質量高並且價格適中的餐廳，人均消費均低於200元人民幣。

首版廣州米其林指南首次設置兩個特別獎項，獲得「傳承匠心獎」的是堅記，啫八則被授予「活力粵菜獎」。此外，還有35家廣州餐廳被授予「米其林餐盤」榮譽。