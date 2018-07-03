深圳100個「不見面審批」清單 全部實現

2018-07-03 02:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



深圳市日前發布首批100個「不見面審批」服務事項清單，包括大學畢業生落戶、居住證辦理、商事登記、網約車駕駛證申領等100個事項，將全部實現「審批不見面、辦事零跑腿」。

據人民日報報導，「不見面審批」是指通過業務流程優化，進一步減材料、減環節、減時間，實現審批事項全流程網上申辦、網上受理、網上審批、網上簽發電子證照、線下快遞送達紙質證照等審批結果，申請人和審批窗口工作人員不需要見面的審批服務模式。

深圳本次發布的100個「不見面審批」服務事項，主要集中在市場監管、人力資源保障、公安、交通運輸、住房建設等領域。其中，小汽車搖號、無犯罪記錄證明、商事登記、養老保險金領取等11類，均屬於日常業務量大、市民期望快速辦的高頻服務事項。

據了解，為了實現行政審批服務事項「100%網上申報、100%網上審批」，深圳全面推行「一網通辦」，建起市、區、街道、社區四級通用公共服務綜合信息系統，實現了政務服務統一申請、統一受理、集中辦理、統一反饋和全流程監督等功能。

據介紹，下半年深圳市將陸續發佈「不見面審批」服務事項清單，圍繞市民和企業辦事堵點難點問題，繼續大力推進「放管服」改革，推動更多審批服務事項全流程網辦，實現「零跑動、不見面」審批，讓改革成果惠及面更廣、人民群眾的獲得感更強。