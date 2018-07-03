93台生到穗23企業 專業實習

2018-07-03 02:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



來自台灣17所大學的93名台灣青年在穗正式開啟為期兩個月的暑期實習生活。廣州23家企業將提供專業對口的實習崗位。據悉，實習計畫已連續多屆舉辦，期盼增進台灣青年對大陸企業創新創業發展情況的了解的同時，也在共享「大眾創業·萬眾創新」的機遇中尋找到個人的職業路徑。

據主辦方介紹，從去年的39位青年實習到今年的93位，廣州提供實習崗位的機構數量也增加到23家，行業涉及金融、房地產、製造業、服務業和社會服務，崗位包括行政助理、營銷、財務、市場以及社工等。

台灣商業大學設計專業的大四生李尚蓁表示，從一開始在老師的推介下報名參加，後來更入選到協會幫助老師和同學之間與廣州實習機構溝通，一路下來在溝通交流上就積累不少經驗。

李珊蓁說，在崗位分配的時候，在結合企業需求和同學的實習意向後，今年在機構數量、行業覆蓋率上都能讓前來實習的同學們感受到職場的挑戰和美麗。

過去三年來，廣州一直致力吸收更多的台灣青年來廣州實習，加深在大陸工作生活的體驗。隨着交流的深入，如今實習交流活動形式更為靈活，也會給予台灣青年體驗在廣州生活的便利與樂趣。

廣州團市委以及廣州市台辦相關負責人則表示，廣州一直在創造更多機會讓兩地青年面對面交流，通過青年人傳遞兩地關係美好未來的正能量，共同推動穗台經濟社會發展。