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長庚乳房重建權威 廣州分享經驗與技術

2018-07-03 02:59聯合報 黃興文／廣州報導

根據最新研究顯示，乳癌患者只需切除部分再進行重建，預後生活品質與存活率活可獲得顯著的提升，因此「乳房重建」已成為全球治療新趨勢。近日林口長庚醫院乳房重建權威鄭明輝教授前往廣州參訪，並與當地醫療機構分享17年來的經驗與技術，希望透過此番交流幫助更多的乳癌患者。

由台灣貿易中心和東莞市聯經廣告公司主辦的兩岸健康醫療交流會日前於廣州舉行，共有18家台灣健康醫療專家、廠商組成的醫療產業團一同參與。其中產業團顧問林口長庚醫院前院長、整形外科系教授鄭明輝17年來已幫助超過1300名女性進行重建乳房，幫助她們找回自信並恢復與一般人無異的正常生活。

幾年前，影星安潔莉娜裘莉預防性切除雙側乳房，引起全球廣泛的討論，鄭明輝表示，預防性切除通常會保留乳房外觀及乳頭，重建過程類似隆乳，與真實乳房相較幾乎沒有差異。

他解釋，一般乳房重建分為以果凍矽膠或鹽水袋的「假乳」以及利用自體組織重建兩種，各有優缺點，建議術前應與醫師討論溝通再選擇適合自己的方案。鄭明輝表示以鹽水袋來說，觸感較硬較差，而果凍矽膠較為自然，若是身材偏瘦想擁有豐滿的罩杯，選擇果凍矽膠填充物是不錯的選擇。

在自體組織重建部分，目前新式的技術較不會破壞結締組織與血管，但自體移植需要抽取脂肪進行填補乳房組織，過程中脂肪恐被組織吸收，而腹部脂肪因不會為身體所吸收是最佳部位，對於腹部脂肪不足的女性則較不適合。

鄭明輝提醒，雖自體脂肪重建較不需擔心排斥等問題，但需注意，若植入過多脂肪，恐會產生脂肪壞死、感染、鈣化等健康的風險。

另，根據臨床資料顯示，乳癌患者於術後，每5名就有1人會發生淋巴水腫併發症。以往醫師多建議進行核心運動、訓練肌力等復健動作，甚至有病友必須時常身著壓力衣，但事實上效果並不顯著。

鄭明輝說，部分乳癌患者術後產生淋巴水腫，嚴重時不但舉手投足都困難，甚至還會感染蜂窩性組織炎。因此，以自身研究多年的經驗，透過採取2到4顆淋巴結移植到患者手部，利用淋巴結抽取淋巴液解決水腫問題，間單的說，就是將淋巴結比喻成抽水馬達放入「淹水區」抽取淋巴液，再將淋巴液導回血液系統，如此一來就可順利解決。

此外，乳癌病友的心理健康也需要正視，鄭明輝提醒，乳癌患者術後逾5成會避免泡溫泉以及多項社交活動，逐漸將自己封閉起來；若進行乳房重建則可方便著衣、正常生活進行社交活動，即使是術後也依然能讓充滿自信、抬頭挺胸，這也正是乳房重建病友存活率較高的原因之一。

淋巴脂肪患者

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