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世足／內馬爾1進球1助攻 巴西2:0勝墨連7屆晉8強

江蘇高溫 連雲水上世界很消暑

2018-07-03 03:10聯合報 （新華社）

江蘇部分地區進入高溫模式。人們紛紛來到連雲港市海州區「水上世界」戲水、休閒，享受清涼。

（新華社）
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高溫

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