經三年修復 長白山訥殷古城開放

2018-07-03 03:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



歷時三年修復完成的吉林長白山訥殷古城7月2日正式面向海內外遊人開放，消失近400年的中國滿族古老部落風貌得以重現。專家認為，這處古城的復建，可以彌補長白山歷史文化研究的空白。

中新社報導，訥殷古城位於長白山池南區西錦江、漫江和頭道松花江三江交匯之處，因曾居住過女真（滿族前身）八大部落之一的訥殷部而命名。長白山池南區委書記曹樹清表示，考證歷史表明，當年女真訥殷部兵強馬壯，扼守長白山西、南門戶，江上千帆競發，江岸漁樵嘯唱，興盛無比。

訥殷古城原有面積30多萬平方米，現修復完成16萬平方米。褐色的古城被周邊的綠色森林環繞著，由巨石和原木搭建而成的房屋屋頂上，附著著羊骨和羊角等樣式的裝飾物，地域特色十足。

長白山池南區重點項目管理中心主任王運全介紹，在克服眾多困難的情況下，古城工程建設人員還原了城防、民俗建築、宗教寺廟、長白山歷史文化等古城重要部分。

訥殷古城附近具有悠久的人類活動歷史。2014年，吉林省政府文史研究館館員張福有曾在當地發現一件舊石器時代的石制手斧，經鑒定，距今約有5萬年。此後，該地區又相繼發現古代時期的石器。

張福有表示，對曾出土過石器時代石斧、石磬的訥殷古城進行復建，可以有效保護、傳承長白山歷史文化。

如今，仍有訥殷部後裔幾十萬人生活在各地。中國薩滿文化傳承基地主任程偉光認為，復建古城，既可將長白山歷史文化展示在世人面前，也能實現滿族後裔祭祀先祖的心願。