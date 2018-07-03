台灣小鎮美術館 江蘇句容揭牌

2018-07-03 03:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



江蘇省台灣小鎮美術館昨天在江蘇省句容市揭牌。江蘇省人民政府台灣事務辦公室主任練月琴，中國國民黨前副主席、台灣旺旺集團副董事長胡志強出席揭牌活動。

中新社報導，「兩岸一家親—2018海峽兩岸藝術家交流活動暨江蘇省台灣小鎮美術館揭牌儀式」2日在江蘇省台灣小鎮美術館舉行。胡國禧、黃文棟等23位台灣藝術家，保彬、華拓等16位江蘇藝術家，以及10位新加坡藝術家以畫會友、開展交流。

胡志強在致詞中表示，近十天來，他馬不停蹄地在上海、南京、北京、武漢等城市參加活動。到句容看到台灣小鎮，他感到不虛此行，希望台灣小鎮發揮文化特色，成為當地的地標，相信這裡會越辦越好。

江蘇省台灣小鎮位於江蘇省句容市，已扎根發展28年。當日揭牌的小鎮美術館面積為2000平方米，投資1000萬元人民幣。

嶄新的美術館格調時尚。明亮展廳中，懸掛著水墨、水彩、油畫等百餘幅畫作。

組織台灣畫家此行辦展的台灣藝術家法國沙龍學會理事長林金田，頻繁往返兩岸，在大陸參加景德鎮陶瓷大學、廣州大學活動，受邀在多個文創園區交流經驗。他說，鑒於目前兩岸關係現狀，兩岸的文化藝術交流、民間交流更不能停頓，需增進彼此瞭解。

美術館揭牌後，將定期邀請兩岸藝術家辦展、互訪、寫生、座談等，舉辦兩岸文化、藝術論壇。未來，美術館還將建構兩岸文創藝術孵化基地。

當天，2018海峽兩岸藝術家交流活動、江蘇省朝陽助學基金會助學活動同期開幕。