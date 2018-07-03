中外律師事務所聯營 上海自貿區內第5家成立

2018-07-03 03:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



上海昭勝律師事務所與英國年利達律師事務所聯營辦公室於日前正式宣布成立，這是在上海自貿區內第五家開展中外律所聯營合作的辦公室。上海司法局官員表示，上海還將進一步深入推進自貿區中外律所「聯營」試點工作，爭取為更多的有意向的事務所搭建合作交流平台，提供政策指導支持。

據新華社報導，上海市自2014年起在自貿區試點中外律師事務所聯營。截至目前，聯營辦公室承接案件的總數已達450多件，主要涵蓋知識產權、收購兼並、監管合規、證券與資本市場、反壟斷、勞動與就業、銀行與稅務、收購兼並、爭議解決及一般公司業務等訴訟和非訴訟業務。

上海昭勝律師事務所管理合夥人劉堅中表示，所謂聯營，即雙方律所都派部分律師在聯營辦公室合作辦公，互相之間緊密合作。「客戶不再需要找中外兩家律師事務所，我們可以提供一站式服務。上海正在建設國際金融中心，伴隨著人民幣國際化，跨境交易會越來越多，中外律所聯營一方面能為客戶提供標準化的國際一流法律服務，另一方面也有助於中國律所學習海外律所先進的管理經驗。”」

年利達律師事務所中國區管理合夥人劉克誠表示，中國是跨國公司非常重要的海外市場，和中國律所聯營能增強海外律所的競爭力。希望聯營區域能進一步擴大，合作能更加深入。

上海市司法局相關負責官員認為，聯營模式使得雙方律所在品牌合作、市場推進、事務所管理、人員培訓、業務拓展等方面具有優勢。

雙方在這些方面的密切合作，不僅較好滿足了客戶境內外的法律需求，也為國內律師事務所提升管理水平，向海外客戶推廣中國法律服務提供了良好的平台，而且通過舉辦不同專題的研討會、論壇等形式的活動，更好地分享了法律信息和案件資源，獲得最新的行業訊息。