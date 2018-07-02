親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

殺人都是因為廢死？法官：那你為什麼還沒殺人？

南部連下2日豪雨 台南之前缺水現在水庫要滿過來啦！

中國人大副校長：不告密是應堅守的人生底線

2018-07-02 21:03中央社 台北2日電

中國大學課堂近年來告密成風，教授因此動輒被批評甚至被解職。中國人民大學副校長吳曉求日前公開期勉畢業生應堅守人生3大道德底線：不撒謊、不告密、不獨利。而告密者的靈魂是扭曲的。

吳曉求直指，告密者「一般都投機鑽營，靈魂和心靈都是扭曲的」。告密者的「眼神是游離的、黯淡的、陰沉的」。希望學子們的「眼睛永遠是明亮的，明亮的眼睛透視著心靈的坦蕩」。人們常說「君子坦蕩蕩，小人常戚戚，就是這個意思」。

6月間，吳曉求出席中國人民大學財政金融學院的畢業典禮，並在致詞時作上述表示。6月25日，他的致詞內容被以「堅守人生的底線」為題，在中國人民大學財政金融學院官網的新聞單元披露，近來在中國網路上廣泛流傳，引起討論。

吳曉求表示，理想的實現，一定是以「堅守人生的底線」為前提。沒有人生的底線，理想就會成為噩夢，結果就會危害社會、禍及他人；有了人生的底線，理想就會造福社會，人生就會閃亮發光。

他說，人生的底線是壓艙石，就是「道德的底線、良知的底線、人性的底線」，是每一個人都必須堅守的，它是對人最起碼的要求。如果法律的底線能保證每一個人身體的自由和行為的自由，那麼道德的底線、良知的底線則能讓我們的「靈魂自由」。

吳曉求指出，對於道德的底線，他的理解有3點：不撒謊、不告密、不獨利。其中，撒謊是惡念的種子，會屏蔽社會的透明度，嚴重破壞了社會的信用體系，這樣的社會只會人人自危，因此要「不把黑暗當光明，不為醜惡唱讚歌」。

他說，「不獨利」是因為「利獨而孤」，不能「什麼好處你都要，什麼榮譽你都爭，所有的利益你都搶，大小統吃」。「獨利者毒，獨利者寡。利可分不可獨，君子愛財取之有道」。

吳曉求，要達到上述3條底線，「身才會安，心才會靜」。

畢業典禮

相關新聞

陸客赴台遊十週年 稱許台灣公民素養重感情

2018-07-02 16:00

佛教名山：貴州梵淨山 被列世界自然遺產名錄

2018-07-02 19:05

秦嶺神湖被「到此一游」 三男一女遭肉搜

2018-07-02 15:02

高鐵新時代！古都西安、春城昆明…10小時相連

2018-07-02 17:21

全球最長高鐵 16節「加長版」復興號登場

2018-07-02 17:20

高級住宅變毒窟 警破獲8000萬港元毒品

2018-07-02 15:05

影／尖沙咀淪竊賊淘金地！3匪2分鐘劫2350萬元珠寶

2018-07-02 15:04

抖音廣告調侃中國英烈 罰暫停業務日損4千萬

2018-07-02 13:53

美駐中使館怪病傳撤離11人 擴及北京上海

2018-07-02 13:30

港媒：大陸研發出雷射槍 一公里可傷人

2018-07-02 12:55

大叔大媽不顧禁令跳太白山聖湖游泳 玷汙水源地氣炸陸網友

2018-07-02 11:19

106名台灣大學生昆山實習 首進司法局等行政實習

2018-07-02 10:32

舟山朱家尖景區 暑期旺季開跑

2018-07-02 01:23

金飛燕兩岸微電影大賽 開跑

2018-07-02 01:23

青島海水浴場 湧人潮

2018-07-02 01:23

少林洋弟子 河南嵩山秀刀法

2018-07-02 01:23

廣西「高鐵旅遊·鄉村振興」

2018-07-02 01:23

Rail Bike試運轉…苗栗觀光里程碑 「武漢高龍」來祈福

2018-07-02 01:05

兩岸微流行／禮物說 送禮新模式

2018-07-02 01:05

嘉興拆遷爆發騷亂 民眾圍政府大樓向特警擲磚

2018-07-01 23:26

爆發退役軍人抗議 陸緊急召開高層工作會議

2018-07-01 23:16

「30歲前別結婚！」紅遍大陸的心靈導師

2018-07-01 13:49

英媒：陸劇影響台灣觀眾對中國看法

2018-07-01 13:38

陸大學生創業熱退燒 近4成所學與謀職不相符

2018-07-01 10:17

16節「復興號」首秀 全球最長高鐵列車開跑京滬線

2018-07-01 09:54

上海巡禮／「獨角獸」能在台生存嗎

2018-07-01 00:05

29歲失業 上海當街殺兩童

2018-07-01 00:00

香港眾志發「七一」宣言 指自決運動不停步

2018-06-30 18:22

中資企業投資法國10酒莊 涉洗錢被查

2018-06-30 18:17

中國單身潮 凍齡女星不婚頭引網路熱議

2018-06-30 18:05

無印良品 北京胡同開設首家「MUJI HOTEL」

2018-06-30 17:11

大陸京港澳高速公路發生重大車禍 18死14傷

2018-06-30 12:45

上海殺童凶嫌 失業厭世動殺機

2018-06-30 12:39

李嘉誠辭任汕大校董名譽主席 交棒小兒子

2018-06-30 12:38

影／虐女成植物人 法官重判生母斥冷血

2018-06-30 12:35

大連企業涉法10酒莊逃稅案

2018-06-30 12:34

九寨溝開放不到4個月 又暴雨成災 7．1起關閉

2018-06-30 12:33

今年暑假起 參觀清華大學要「刷臉」進門

2018-06-30 12:30

政治言論遭學生舉報 廈大教授工作丟了

2018-06-30 12:21
看更多

熱門文章

廣東男子苦尋失蹤女兒 13年後…她已在美國成學霸

2018-07-02 14:38

經濟解析／陸若以人民幣貶值為貿易戰武器 將得不償失

2018-07-01 21:37

爆發退役軍人抗議 陸緊急召開高層工作會議

2018-07-01 23:16

大叔大媽不顧禁令跳太白山聖湖游泳 玷汙水源地氣炸陸網友

2018-07-02 11:19

和離職員工聚餐被發現 老闆竟逼在職員工主動請辭

2018-07-02 12:22

陸客赴台遊十週年 稱許台灣公民素養重感情

2018-07-02 16:00

雙城論壇續辦嗎？柯P：要選個易守難攻的地點來辦

2018-07-02 11:27

七一大遊行 港府首次批評不尊重「一國」

2018-07-02 01:05

美借環太軍演介入南海 陸：8月與東協10國軍演回擊

2018-07-02 10:09

官小架子大！ 河南汝州「撐傘書記」出事了

2018-07-02 17:19

中國世界第一？中共黨媒撰文遏止自大文風

2018-07-02 14:48

美駐中使館怪病傳撤離11人 擴及北京上海

2018-07-02 13:30

WSJ：中國為進軍半導體市場 積極竊取台灣晶片技術

2018-07-02 18:37

嘉興拆遷爆發騷亂 民眾圍政府大樓向特警擲磚

2018-07-01 23:26

全球最長高鐵 16節「加長版」復興號登場

2018-07-02 17:20

華為深圳部門搬遷 2700人改東莞上班

2018-07-02 11:19

抖音廣告調侃中國英烈 罰暫停業務日損4千萬

2018-07-02 13:53

應對高房價 香港擬填海1200公頃造陸

2018-07-02 12:32

港媒：大陸研發出雷射槍 一公里可傷人

2018-07-02 12:55

秦嶺神湖被「到此一游」 三男一女遭肉搜

2018-07-02 15:02

北京瞭望／人民幣保不保 三派論戰

2018-07-02 00:45

西沙南沙標示為中國領土 越南抗議

2018-07-02 11:31

鴻海工業富聯午盤弱勢 跌幅3.1%

2018-07-02 13:16

陸個人減稅 最快10月上路

2018-07-02 00:32

傳中國打造3艘兩棲攻擊艦 2025年擁7航母

2018-07-02 15:00

行動支付另一面 在中國花現金很不方便

2018-07-02 12:11

106名台灣大學生昆山實習 首進司法局等行政實習

2018-07-02 10:32

人民幣中間價下半年首秀 中止8連跌

2018-07-02 12:10

中美貿易衝突升級，大陸6月製造業接單創新低 出口嚴峻

2018-07-02 10:54

Rail Bike試運轉…苗栗觀光里程碑 「武漢高龍」來祈福

2018-07-02 01:05

港人大遊行／人民日報：中央聲音 在港落地

2018-07-02 01:05

胡錦濤之子胡海峰任浙江麗水書記

2018-07-02 19:18

港人大遊行／特首：絕不容忍碰觸國家底線

2018-07-02 01:05

《北京觀察》深圳賺了房價 丟了華為

2018-07-02 17:22

王毅：中國堅持打開國門搞建設

2018-07-02 11:19

佛教名山：貴州梵淨山 被列世界自然遺產名錄

2018-07-02 19:05

可怕！狂徒亂射竹籤 路人遭刺穿腳趾

2018-07-02 15:03

胡海峰升書記 恐受嘉興騷亂事件衝擊

2018-07-02 14:53

青島海水浴場 湧人潮

2018-07-02 01:23

陸股重挫逾2% 中國媒體避談國際因素

2018-07-02 17:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top