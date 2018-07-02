降空汙保藍天 中國官方：公路貨運比重過高

2018-07-02 19:18 中央社 台北2日電



中國交通運輸部副部長劉小明今天表示，中國綜合運輸體系結構不合理，要解決公路貨運量所占比例過高問題。他說，這是打贏藍天保衛戰的重要舉措。

劉小明出席中國國務院政策例行背景說明會，探討調整交通運輸結構提高綜合運輸效率有關工作情況。

根據澎湃新聞和中國國務院新聞辦公室官網，劉小明在回答記者提問時表示，中國公路貨運量在全社會貨運中比重過高，2008至2017年，公路貨運比重由47.1%上升到78%；鐵路貨運量雖增加，但比重卻從13.2%下降到7.8%。

劉小明指出，2008年的鐵路貨運量是33億噸，到2017年是36.9億噸，增加11%。但是公路貨運量膨脹近一倍，增加了91%。從結構上看，不是很合理。京津冀（北京、天津、河北）地區鐵礦砂的疏港運輸，90%以上還是通過公路。

他說，加快推進運輸結構調整是中共中央作出的重大決策部署，是打好汙染防治攻堅戰、打贏藍天保衛戰的重要舉措。

劉小明說，交通運輸業既是能耗大戶，也是排放大戶，公路貨運車輛、特別是中重型的柴油貨車廢氣排放是主要的大氣汙染源之一。最近發布的「中國機動車環境管理年報（2018）」顯示，2017年柴油貨車保有量僅占全中國汽車保有量的7.8%，但是氮氧化物的排放占57.3%，顆粒物的排放占77.8%。

研究顯示，鐵路單位貨物周轉量的能耗和汙染物的排放僅為公路的1/7和1/13。所以，無論從能耗還是從排放來說，鐵路比公路在長距離運輸方面都有很大的優勢。

中國官方目標是，到2020年，實現全中國的鐵路貨運量增加11億噸，主要港口公路的貨運量減少4.4億噸，水路貨運量增加5億噸。預計3年累計可以減排氮氧化物110萬噸，細顆粒物5.5萬噸，二氧化氮1億噸。