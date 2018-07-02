秦嶺神湖被「到此一游」 三男一女遭肉搜
中國大陸四名冬泳俱樂部泳客，登上秦嶺第一高峰拔仙台，拍攝短片上傳網路炫耀「人家不讓我們游，我們現在悄悄的游。」暢游民生飲用水的水源區大爺海。網友發起肉搜，而陝西太白山國家級自然保護區管理局決定追究到底。
秦嶺主峰太白山是長江、黃河兩大水系的分水嶺，太白山絕頂上，被稱為「聖水」、「神湖」的拔仙台天然湖「大爺海」，更是西安、寶雞等民生飲用水的水源區。
大爺海海拔3590米，形成於古老的第四紀冰川，是太白山保存較完整的典型冰鬥湖泊。
不過，大陸四名冬泳俱樂部泳客，明知大爺海禁止游泳，卻不顧禁令偷偷下水。上傳網路的短片中，一名女泳客還面對鏡頭炫耀說「挑戰大爺海，我來啦，人家不讓我們遊，我們悄悄地遊。」
短片上傳後引發大量關注，但網友對該行為表示憤怒。網友說，高山上的湖水是躺在地球表面上的一顆眼淚，可是居然有人游泳，這樣肆意糟蹋大爺海的行為，實在讓人無法忍受。
西安晚報報導，三男一女泳客遭肉搜，查到是秦嶺冬泳俱樂部會員，帶頭者坦承「上去後忍不住下去遊兩圈。」
而陝西太白山國家級自然保護區管理局表示，已介入調查，很快會公佈調查及處理結果。並強調破壞生態環境和水源的行為，一直明令禁止，也歡迎積極舉報。
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