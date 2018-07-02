高級住宅變毒窟 警破獲8000萬港元毒品

2018-07-02 15:05 世界日報 香港新聞組／香港2日電



香港中國通訊社 分享 facebook

海關毒品調查課根據情報經深入調查，前日在屯門一個高級私人屋苑，成功搗破一個販毒集團俗稱「金庫」的毒品儲存倉，當場檢獲79公斤可卡因及1公斤冰毒，市值約8000萬港元（約1024萬美元），一名擔任集團「管家」的骨幹成員被捕，這是海關近五年來破獲的最大宗可卡因案。

文匯報報導，被捕的男毒販52歲，他涉嫌違反販運危險藥物條例現被海關扣查。據悉，疑犯報稱無業，為販毒集團骨幹成員，擔任「管家」及「匙人」角色，負責掌管毒品儲存倉。海關相信該販毒集團為應付暑期毒品銷售的黃金檔期，囤積大量貨源，幸及時被連根拔起，現正設法追緝其餘涉案在逃者。

報導指出，海關毒品調查第一組指揮官李嘉明表示，這次搗破的販毒集團運作模式特點是租用高級住宅作儲存倉，涉案單位在新界西區較偏僻地點，為中低密度，保安亦較為嚴密，外來人難以發現，亦增加了調查難度，業主身分仍在調查。因疑犯警覺性高，並懂得反跟蹤技巧，會選迂回路線返回儲存中心，以逃避執法人員跟蹤。

李嘉明續指，由於該單位僅約400平方呎，剛承租近1個月，相信仍未用作製毒及包裝，估計該集團尚未有毒品流出市面，已被當局瓦解，檢獲的可卡因數量亦是2013年以來最大宗。報導稱，目前海關正進一步追查毒品來源、偷運方法和本地分銷網路，不排除稍後會有更多拘捕行動。