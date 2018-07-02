影／尖沙咀淪竊賊淘金地！3匪2分鐘劫2350萬元珠寶

2018-07-02 15:04 世界日報 香港新聞組／香港2日電



影片來源：臉書

尖沙咀淪為劫匪淘金地！繼今年2月及5月分別發生4.5億日圓（約3200萬港元）街頭劫案和500萬港元珠寶店劫案後，昨再有劫徒疑趁七一回歸紀念日，警力緊張之際，闖入海防道一間珠寶店，兩分鐘內掠去總值逾2350萬港元（約300萬美元）的名表及飾物。事隔一個多小時，匪徒使用的車輛被棄於落馬洲焚毀，不排除劫匪已潛逃內地。西九龍總區重案組正設法追捕包括一名駕車接應的4名劫匪歸案。

趁七一警力緊張作案

文匯報報導，遇劫的「名人站」珠寶店位於海防道，經點算證實共被劫去34隻分屬CORUM(崑崙)及HUBLOT(宇舶)兩個品牌的名表及39件首飾。根據警方翻看閉路電視影像及現場蒐證，初步相信共有四名匪徒涉案，其中三人進入店鋪打劫，當中兩人操純正廣東話，另外一人則是南亞裔人士，劫案中一人疑手部受傷。

職員被疑報警遭掌摑

報導指出，昨日早上10時30分，上址珠寶店剛開門不久，三名戴口罩、帽及穿雨衣的男子突然衝入店內，分別亮出牛肉刀、鐵鎚及伸縮警棍指嚇五、六名男女職員，劫案中一名男職員疑被劫匪誤會使用手機報警遭掌摑。其中一名劫匪用鐵鎚打爆店內其中一個玻璃飾櫃，迅將一批名表及首飾掃入背囊內，隨後三名匪徒轉身奪門而出，狂奔至附近樂道登上一輛由同黨駕駛接應的七人車逃去，整個過程不到兩分鐘。

消息指，當時店內最少有三名顧客，以及店外多名路人目擊劫案過程，事發時驚聞珠寶店內傳出大叫聲，惟未聞珠寶店響起警鐘。

未幾大批警員到場調查，並在附近兜截可疑人物。至中午12時許，有人發現一輛七人車在落馬洲坦竿洲路近米埔新村一停車場附近起火，消防員到場將火救熄，整車已嚴重焚毀。報導說，警員到場相信被焚車輛與尖沙咀珠寶店劫案有關，並在5月3日於元朗警區報失，另又在數十米外檢獲一個燒毀的口罩及打火機，有目擊者指曾見一名男子向青山公路方向截乘一輛的士離開。