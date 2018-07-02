親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

年改昨第1天上路 前主播：打球、餐廳都不塞了

美駐中使館怪病傳撤離11人 擴及北京上海

2018-07-02 13:30中央社 北京2日電

美國駐廣州總領事館。圖擷自維基百科
美國駐廣州總領事館。圖擷自維基百科
分享
美國駐廣州總領事館先前傳出雇員聽到異聲後腦損傷。外媒引述美國官員表示，至少有11名美國人從中國撤離，其中8人為駐廣州人員，另外3人則是上海總領事館及北京大使館員工。

紐約時報今天引述一名不願具名的美國官員表示，至少有8名廣州總領館的美國人被撤離。上海總領事館的一名員工和北京大使館的兩名員工也在美國國務院建議下接受檢查，隨後被送回美國做進一步的醫療檢查。

報導指出，目前尚不清楚上海和北京這些未報導過的案例，是否與廣州總領館工作人員在居住的公寓裡感受到「不明顯、不明確，但不正常的聲音和壓力」有關。

對於上述狀況，美國駐中國官員拒絕評論。但美國國務院在6月30日的一份書面回覆中表示「幾名工作人員和家屬」已被送回美國進行進一步評估。聲明暗示，一些人可能是因為「其他不相關的問題」而被撤離。

聲明指出，截至目前，只有今年4月因受到聲音和感官導致健康問題而被撤離的首名駐廣州外交人員被診斷患有輕度創傷性腦損傷。此外，部分被撤離者已被送往賓夕法尼亞大學的腦損傷和修復中心。

這些症狀4月在廣州出現後，美國國務院的高級官員曾飛赴中國調查，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更為此任命一個委員會來調查影響美國外交官和海外僱員的「原因不明的健康事件」。這項調查由美國副國務卿蘇利文（John J. Sullivan）負責。但官員們表示，他們仍無法解釋原因。

美國駐中國大使館官網6月29日下午發布蓬佩奧與中國外長王毅電話會談時再度提及「健康事件」。美國國務院當天發的聲明則表示，與中方在調查廣州「健康相關事件」方面「持續合作」。

此外，美國駐古巴哈瓦那大使館人員從2016年秋天陸續傳出疑遭音波攻擊，直到上周都還有新的病例出現，已有25人受害。

據報導，外界對這些在古巴及中國出現的「聲音和感覺」解釋不一。有人說是高級電子竊聽、有人認為是某種形式的聲音騷擾，並指責俄羅斯或中國是幕後黑手，還有專家提出環境因素，甚至集體歇斯底里症的可能性。

北京

相關新聞

大叔大媽不顧禁令跳太白山聖湖游泳 玷汙水源地氣炸陸網友

2018-07-02 11:19

港媒：大陸研發出雷射槍 一公里可傷人

2018-07-02 12:55

106名台灣大學生昆山實習 首進司法局等行政實習

2018-07-02 10:32

舟山朱家尖景區 暑期旺季開跑

2018-07-02 01:23

金飛燕兩岸微電影大賽 開跑

2018-07-02 01:23

青島海水浴場 湧人潮

2018-07-02 01:23

少林洋弟子 河南嵩山秀刀法

2018-07-02 01:23

廣西「高鐵旅遊·鄉村振興」

2018-07-02 01:23

Rail Bike試運轉…苗栗觀光里程碑 「武漢高龍」來祈福

2018-07-02 01:05

兩岸微流行／禮物說 送禮新模式

2018-07-02 01:05

嘉興拆遷爆發騷亂 民眾圍政府大樓向特警擲磚

2018-07-01 23:26

爆發退役軍人抗議 陸緊急召開高層工作會議

2018-07-01 23:16

「30歲前別結婚！」紅遍大陸的心靈導師

2018-07-01 13:49

英媒：陸劇影響台灣觀眾對中國看法

2018-07-01 13:38

陸大學生創業熱退燒 近4成所學與謀職不相符

2018-07-01 10:17

16節「復興號」首秀 全球最長高鐵列車開跑京滬線

2018-07-01 09:54

上海巡禮／「獨角獸」能在台生存嗎

2018-07-01 00:05

29歲失業 上海當街殺兩童

2018-07-01 00:00

香港眾志發「七一」宣言 指自決運動不停步

2018-06-30 18:22

中資企業投資法國10酒莊 涉洗錢被查

2018-06-30 18:17

中國單身潮 凍齡女星不婚頭引網路熱議

2018-06-30 18:05

無印良品 北京胡同開設首家「MUJI HOTEL」

2018-06-30 17:11

大陸京港澳高速公路發生重大車禍 18死14傷

2018-06-30 12:45

上海殺童凶嫌 失業厭世動殺機

2018-06-30 12:39

李嘉誠辭任汕大校董名譽主席 交棒小兒子

2018-06-30 12:38

影／虐女成植物人 法官重判生母斥冷血

2018-06-30 12:35

大連企業涉法10酒莊逃稅案

2018-06-30 12:34

九寨溝開放不到4個月 又暴雨成災 7．1起關閉

2018-06-30 12:33

今年暑假起 參觀清華大學要「刷臉」進門

2018-06-30 12:30

政治言論遭學生舉報 廈大教授工作丟了

2018-06-30 12:21

復旦畢典上 院長為什麼說了3次「請原諒」?

2018-06-30 12:20

王全璋失蹤近3年 中國司法部長：依法處置

2018-06-30 11:04

李嘉誠勉勵學生追求無我

2018-06-30 00:05

貴州禁再婚擺酒席 網友狂酸「多管閒事」

2018-06-29 19:22

影／懶人福音？上海餐廳「代客剝蝦」讓球迷專心看世足

2018-06-29 18:02

長征火箭殘骸墜落貴州村莊 爆炸冒出毒煙

2018-06-29 17:25

海外重症返台代價高 專家建議赴陸前先健檢

2018-06-29 16:57

上海又見「報復社會」！ 失業男校門口砍死2學童

2018-06-29 16:31

陸網路監控跨足海外 可監測53種語言輿論

2018-06-29 16:23
看更多

熱門文章

男怕短裙辣妹遭撿屍忙搭救 真相卻是「美麗的錯誤」

2018-07-01 17:45

經濟解析／陸若以人民幣貶值為貿易戰武器 將得不償失

2018-07-01 21:37

爆發退役軍人抗議 陸緊急召開高層工作會議

2018-07-01 23:16

大叔大媽不顧禁令跳太白山聖湖游泳 玷汙水源地氣炸陸網友

2018-07-02 11:19

中美貿易戰周五「開火日」前 中國「曲線」降溫

2018-07-01 16:40

中國學者：中國面臨「明斯基時刻」 防經濟泡沫破裂

2018-07-01 16:48

梁家河大肆宣傳 李大同：造神運動習近平未制止

2018-07-01 19:54

七一大遊行 港府首次批評不尊重「一國」

2018-07-02 01:05

怪！中國網民尖銳狠批 俄羅斯官媒竟照單全收

2018-07-01 18:12

嘉興拆遷爆發騷亂 民眾圍政府大樓向特警擲磚

2018-07-01 23:26

和離職員工聚餐被發現 老闆竟逼在職員工主動請辭

2018-07-02 12:22

讓習近平震怒的大老虎 童名謙出獄了

2018-07-01 16:32

美借環太軍演介入南海 陸：8月與東協10國軍演回擊

2018-07-02 10:09

「30歲前別結婚！」紅遍大陸的心靈導師

2018-07-01 13:49

大批港人參加七一遊行 要求結束一黨專政

2018-07-01 18:54

中國採購俄製核電機組 網民質疑：俄科技低劣

2018-07-01 14:17

雙城論壇續辦嗎？柯P：要選個易守難攻的地點來辦

2018-07-02 11:27

華為深圳部門搬遷 2700人改東莞上班

2018-07-02 11:19

《中南海掃描》中美三矛盾浮出檯面

2018-07-01 16:55

北京瞭望／人民幣保不保 三派論戰

2018-07-02 00:45

陸個人減稅 最快10月上路

2018-07-02 00:32

西沙南沙標示為中國領土 越南抗議

2018-07-02 11:31

香港主權移交21週年 台灣關注度不如以往

2018-07-01 17:44

行動支付另一面 在中國花現金很不方便

2018-07-02 12:11

港人大遊行／人民日報：中央聲音 在港落地

2018-07-02 01:05

106名台灣大學生昆山實習 首進司法局等行政實習

2018-07-02 10:32

港人大遊行／特首：絕不容忍碰觸國家底線

2018-07-02 01:05

美駐中使館怪病傳撤離11人 擴及北京上海

2018-07-02 13:30

港媒：大陸研發出雷射槍 一公里可傷人

2018-07-02 12:55

中美貿易衝突升級，大陸6月製造業接單創新低 出口嚴峻

2018-07-02 10:54

Rail Bike試運轉…苗栗觀光里程碑 「武漢高龍」來祈福

2018-07-02 01:05

應對高房價 香港擬填海1200公頃造陸

2018-07-02 12:32

青島海水浴場 湧人潮

2018-07-02 01:23

王毅：中國堅持打開國門搞建設

2018-07-02 11:19

兩岸微流行／禮物說 送禮新模式

2018-07-02 01:05

少林洋弟子 河南嵩山秀刀法

2018-07-02 01:23

舟山朱家尖景區 暑期旺季開跑

2018-07-02 01:23

人民幣中間價下半年首秀 中止8連跌

2018-07-02 12:10

七一週年 陸委會籲中共回應港自由民主訴求

2018-07-01 16:05

審查變嚴格 上半年大陸A股IPO審核通過率僅49%

2018-07-01 15:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top