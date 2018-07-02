美駐中使館怪病傳撤離11人 擴及北京上海

2018-07-02 13:30 中央社 北京2日電



美國駐廣州總領事館。圖擷自 維基百科 分享 facebook 美國駐廣州總領事館先前傳出雇員聽到異聲後腦損傷。外媒引述美國官員表示，至少有11名美國人從中國撤離，其中8人為駐廣州人員，另外3人則是上海總領事館及北京大使館員工。

紐約時報今天引述一名不願具名的美國官員表示，至少有8名廣州總領館的美國人被撤離。上海總領事館的一名員工和北京大使館的兩名員工也在美國國務院建議下接受檢查，隨後被送回美國做進一步的醫療檢查。

報導指出，目前尚不清楚上海和北京這些未報導過的案例，是否與廣州總領館工作人員在居住的公寓裡感受到「不明顯、不明確，但不正常的聲音和壓力」有關。

對於上述狀況，美國駐中國官員拒絕評論。但美國國務院在6月30日的一份書面回覆中表示「幾名工作人員和家屬」已被送回美國進行進一步評估。聲明暗示，一些人可能是因為「其他不相關的問題」而被撤離。

聲明指出，截至目前，只有今年4月因受到聲音和感官導致健康問題而被撤離的首名駐廣州外交人員被診斷患有輕度創傷性腦損傷。此外，部分被撤離者已被送往賓夕法尼亞大學的腦損傷和修復中心。

這些症狀4月在廣州出現後，美國國務院的高級官員曾飛赴中國調查，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更為此任命一個委員會來調查影響美國外交官和海外僱員的「原因不明的健康事件」。這項調查由美國副國務卿蘇利文（John J. Sullivan）負責。但官員們表示，他們仍無法解釋原因。

美國駐中國大使館官網6月29日下午發布蓬佩奧與中國外長王毅電話會談時再度提及「健康事件」。美國國務院當天發的聲明則表示，與中方在調查廣州「健康相關事件」方面「持續合作」。

此外，美國駐古巴哈瓦那大使館人員從2016年秋天陸續傳出疑遭音波攻擊，直到上周都還有新的病例出現，已有25人受害。

據報導，外界對這些在古巴及中國出現的「聲音和感覺」解釋不一。有人說是高級電子竊聽、有人認為是某種形式的聲音騷擾，並指責俄羅斯或中國是幕後黑手，還有專家提出環境因素，甚至集體歇斯底里症的可能性。