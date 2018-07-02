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106名台灣大學生昆山實習 首進司法局等行政實習

2018-07-02 10:32聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

新華社報導，來自台灣106名大學生，今天展開昆山暑期實習第一天，除了19家企業提供就業機會，特別的是，包括城市管理辦事處、司法局、環保局、民政局等7家行政單位也首度提供就業實習。

報導指出，106名台灣的大學生，來自清大等34所台灣的大學，利用暑期兩個月在昆山實習。

在去昆山農村商業銀行實習的台灣大學生陳玫茹表示，想借實習機會多對昆山有些瞭解，未來很有可能在昆山發展。

106名大學生中有6名是去年在昆山實習後，今年再次申請前來的，其中一位何其嘉表示，畢業後打算在昆山就業。

來自台灣106名大學生，今天展開昆山暑期實習第一天，除了19家企業提供就業機會，...
來自台灣106名大學生，今天展開昆山暑期實習第一天，除了19家企業提供就業機會，特別的是，包括城市管理辦事處、司法局、環保局、民政局等7家行政單位也首度提供就業實習。取自昆山台協
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實習大學生清大

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