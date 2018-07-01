嘉興拆遷爆發騷亂 民眾圍政府大樓向特警擲磚

2018-07-01 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共建黨周年前夕，作為中國共產黨誕生地的浙江省嘉興市爆發嚴重騷亂。昨晚大批民眾因不滿政府的征收、拆遷不公，包圍並佔領七星街道辦事處。手持盾牌的特警、武警到場，卻被民眾丟擲石頭、磚頭攻擊，嘉興市今天發通告促涉事者自首。

新浪微博顯示，事發在嘉興市南湖區七星街道辦事處，網上流傳的影片顯示，民眾包圍辦事處，警方派出特警在大門前築起防線，用盾牌試圖阻止民眾接近，但民眾情緒激動，不斷向警員投擲石塊、磚頭，警只能用盾牌護頭。

不久，警方防線被民眾衝潰，大批民眾衝入辦事處，破壞裏面的展品，事發後街道辦的官員全部慌忙逃走，民眾湧到辦公室樓層，逐個房間搜索，有民眾在網上展示，他們在書記的辦公室，發現有床有浴室，而且有高爾夫球球桿、工藝品等。

大陸官方媒體至今未報導這次群眾事件，即使當地民眾將影片上傳到微博，迅速被大陸有關部門刪除。當地民眾指出，近期當地正進行多個徵地項目，包括當地規模最大、涉及五幅土地、一千四百九十九個民居及企業的東塔路片區收地計畫。

事發後，嘉興當局指事件涉及衝擊國家機關、打砸公共財產、妨害公務等行為，嚴重擾亂社會秩序，並發出附有三名男子照片的通告，求涉事者到到當地派出所自首。

值得注意的是，目前嘉興市長是中共前總書記胡錦濤之子，現年四十五歲的胡海峰於四月連任浙江省嘉興市長。兩個月後的六月廿五日，大陸官媒也發布，指中央擬讓胡任市黨委書記。

今年二月，胡海峰接受訪問時，提及位於嘉興的「南湖紅船」，還大力稱頌中共總書記習近平曾帶領新一屆常委班子到此參觀，讓作為中共誕生地和「紅船精神」發源地的嘉興市的影響力，得到「空前提升」。素來行事低調的胡海峰表態引起許多猜測。