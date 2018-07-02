Rail Bike試運轉…苗栗觀光里程碑 「武漢高龍」來祈福

「武漢高龍」昨天受邀為苗栗縣鐵道舊山線鐵道自行車Rail Bike試運轉祈福，民眾大開眼界。 記者范榮達／攝影 分享 facebook

大陸著名「武漢高龍」受邀到苗栗縣交流演出三場，昨天見證苗栗縣發展觀光里程碑，並為鐵道舊山線鐵道自行車Rail Bike試運轉祈福，武漢高龍精湛的演出，民眾大開眼界，所到之處都受到歡迎。

苗栗縣政府促進兩岸民俗技藝交流，六月廿九日到七月一日推出「撩藝尬陣」活動，邀請武漢高龍先後到頭份市義民廟、苗栗市玉清宮及公館鄉五穀宮，結合在地獅藝、龍藝及鼓藝表演，武漢高龍炫麗、壯盛的舞龍場面，讓苗栗民眾留下深刻印象，有人慕名專程到場觀賞。

苗栗市張小姐前晚用手機不停拍照攝影，獵取精彩畫面，她說武漢高龍的大龍頭看得出重量不少，但沒想到表演者竟然還能只用手肘、手掌、甚至下巴撐起；雖然表演時間不長，但氣勢非凡，不用到大陸也能就近看到如此傳統的民俗演出，很不錯。

此外，舊山線老橋老洞世遺鐵道文化節—月台響起慢城音樂會，同時也是鐵道舊山線鐵道自行車Rail Bike試運轉第一天，昨天在三義鄉勝興火車站登場，武漢高龍舞動為歷史性一刻祈福，Rail Bike緩緩出發，武漢高龍團隊成了亮點，苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、三義鄉長徐文達都一起合照留念。

苗栗縣政府文化觀光局指出，武漢高龍發源於湖北省武漢市漢陽地區，曾獲中華舞龍大賽金獎第一名和首屆中國民間文藝「山花獎」第一名，因此有「雙冠龍」美譽；苗栗是龍的故鄉，苗栗與湖北向來為友好城市，藉著舞龍交流，不僅體現友好城市交流的情誼，也提升兩岸舞龍文化的藝術生命力。