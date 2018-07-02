兩岸微流行／禮物說 送禮新模式

「禮物說」小程序。 （拉勾網） 分享 facebook

大陸電商競爭白熱化，現在新形態電商必須加入社交模式才能運作。一款總部設在廣州，叫做「禮物說」的電商，最近以微信小程序形式，成為年輕白領送禮的新通路，在大陸一片打奢反腐聲中，化身送禮新模式。

「禮物說」小程序和微信紅包的操作方法很像，區別在於紅包裡不是現金而是禮物。送禮用戶可先在「禮物說」小程序商城中挑選禮物，價格從一元至上千元人民幣不等，選好的禮物會放入禮物紅包中，還可配上祝福的話，發送至個人或者微信群中。

參考個人紅包、拚手氣包等紅包玩法，「禮物說」小程序的玩法包括直接送禮、定時開獎、滿人開獎。對於收禮用戶，首次填寫保存收件信息後，就可通過快遞領取自己的禮物。

電商平台「禮物說」App最早二○一四年七月上線，曾在十三個月內獲得兩千萬用戶，流量紅利消失後禮物說轉型線下。去年六月在廣州等地開設數十家實體店，還嘗試向企業提供年節禮品訂製服務。

「禮物說」的運營邏輯在於：用禮物紅包的社交玩法做社交電商。從主攻新零售做線下店轉向社交電商，禮物說看中的是微信八億微信紅包用戶、每天一點七億的活躍微信小程序用戶的「流量紅利」。不同於成熟的電商平台，在微信小程序裡，「禮物說」可採用全新網路思維，解決運營、信任、獲取客源等問題。

經兩個月測試，「禮物說」已擁有三千名高端用戶和五十多萬大眾用戶，次月留存率達百分之廿六。其中高端用戶客單價達三百五十元人民幣。

「禮物說」雖說初期做得成功，金流和物流仍是有關部門監控的重點，推廣市場以及保持老用戶的新鮮感是挑戰；其次，既是實物而不是現金，就不可避免會涉及物流、售後服務等問題。還待市場和用戶再次檢驗。