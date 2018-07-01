爆發退役軍人抗議 陸緊急召開高層工作會議

2018-07-01 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉秀珍 ╱即時報導



新華社晚間報導，大陸退役軍人工作經驗交流會六月卅日、七月一日在河北省召開。會議總結交流河北等地經驗做法，研究部署進一步做好退役軍人工作。

包括中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭，中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨，國務委員、公安部部長趙克志都出席這次會議。

在大陸各地爆發持續退役老兵維權事件後，大陸高層出席退役軍人工作經驗交流會，很明顯希望做好退役軍人安撫工作，維護穩定。

紐約時報等外電報導，今年三月國務院成立退役軍人事務部後，每天有上千名退伍老兵上訪維權，日前在江蘇鎮江等地爆發的抗議事件，引發各地退役軍人支援集結行動，也使地方壓力大增 。

這次在河北召開的兩天會議裡，與會代表考察了河北省加強退役軍人服務管理工作的經驗，近年來，河北、北京、天津、山東等省市把退役軍人服務管理工作作為重要政治任務來掌握，為各地進一步做好退役軍人工作提供了借鑒。

會議強調，要落實主體責任，推動現有政策落實，結合各地實際完善政策措施，維護退役軍人合法權益。做好優撫安置工作，加強服務體系建設，做好扶持就業創業、教育培訓、生活困難救助等工作。

去年初，大批老兵聚集北京，堵住中紀委、民政部、國防部八一大樓等機構，即引發強烈關注。