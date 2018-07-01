陸退役軍人工作 需以重要政治任務為抓手

2018-07-01 22:56 中央社 台北1日電



面對近期退役軍人維權事件頻生，退役軍人工作經驗交流會今天在河北閉幕。會議強調，退役軍人服務管理工作需以重要政治任務為抓手，實行「一把手」工程，推動現有政策不折不扣地落實。

自退役軍人事務部於今年4月掛牌後，中國大陸各地的退役軍人維權事件反而層出不窮且檯面化，日前數百名退役軍人聚集江蘇南通即是一例。此次會議將服務工作上升至「重要政治任務」，顯示中共中央擔憂危及社會穩定。

高檢網報導，退役軍人工作經驗交流會6月30日至7月1日在河北召開。會議總結交流河北等地經驗作法，研究部署進一步做好退役軍人工作。

中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭，中央政法委書記郭聲琨，國務委員、公安部部長趙克志出席並講話。中央政法委秘書長陳一新、退役軍人事務部部長孫紹騁、河北省委書記王東峰在會上講話。

會議期間，與會代表考察河北省加強退役軍人服務管理工作的好作法好經驗，河北、北京、天津、山東、湖南、貴州等省市作經驗介紹，10個地方和部門作書面經驗交流。

報導稱，近年來，這些地方和部門把退役軍人服務管理工作作為「重要政治任務」來抓，實行「一把手」工程，思想認識到位、組織領導到位、工作感情到位、政策落實到位、困難幫扶到位、教育引導到位，取得階段性成效，為各地做好退役軍人工作提供有益借鑑。

會議強調，要提高政治站位，增強「四個意識」，落實主體責任，加強協調配合，推動現有政策不折不扣地落實，同時結合各地實際完善政策措施，維護退役軍人合法權益。

會議指出，要因地制宜做好優撫安置工作，加強服務體系建設，做好扶持就業創業、教育培訓、生活困難救助等工作，讓廣大退役軍人切實感受到黨和政府的溫暖。