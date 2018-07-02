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金飛燕兩岸微電影大賽 開跑

2018-07-02 01:23聯合報 大陸特派員王玉燕／台北－武漢報導

湖北省第五屆「金飛燕」海峽兩岸微電影大賽啟動，向兩岸微電影愛好者徵集參賽作品。

第五屆「金飛燕」海峽兩岸微電影大賽暨高峰論壇，由湖北省委宣傳部、湖北省台辦主辦，旨在以微電影創作為媒介，為兩岸青年學子提供一個學習交流的平台。

本屆微電影大賽以「傳承．創新」為主題，向兩岸徵集2017年11月至2018年10月近一年內的微視頻與微電影作品。

主辦單位將邀請有關專家對徵集作品進行評審，選出30部入圍作品，並從中選出「金飛燕」作品一部、「銀飛燕」作品兩部、「銅飛燕」作品三部，及最佳男主角、最佳女主角、最佳導演獎、最佳攝影獎、最具創新獎，頒發獎金與證書。11月大賽將邀請獲獎代表、兩岸微電影界知名專家學者在武漢舉行頒獎典禮及海峽兩岸微電影高峰論壇。

「金飛燕」海峽兩岸微電影大賽迄今已舉辦四屆。四屆的海峽兩岸微電影大賽，分別以「城．記憶」、「青春．中華夢」、「溫暖．中華情」、「家．記憶」為主題，徵集微電影作品2600多部，成為兩岸青年微電影愛好者交流學習的重要平台。兩岸青年學子，通過手中的鏡頭，記錄諸多生動感人的故事，共同見證兩岸一家親。

而第五屆海峽兩岸微電影高峰論壇，主題為「海峽兩岸微電影在兩岸融合發展中的角色定位」，將邀請兩岸微電影界知名專家、學者進行主題演講和交流發言，分析探討兩岸微電影產業的發展現狀、及微電影在弘揚中華優秀傳統文化中的作用。

第五屆「金飛燕」海峽兩岸微電影大賽作品徵集時間為2018年7月1日至10月9日，作品應為2017年11月1日－2018年10月1日期間的原創作品；微視頻作品時間為1-5分鐘，微電影作品時長為5－20分鐘；作品必須在影片最前面加上片頭，格式為AVI、MPG、MP4。報名表及參賽作品發至：jingfeiyan2014@126.com或百度雲盤jinfeiyan2013 。

微電影傳統文化百度

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