陸大學生創業熱退燒 近4成所學與謀職不相符

2018-07-01 10:17 中央社 台北1日電



大陸人才網站發布「2018年大學生就業力報告」顯示，因經濟環境多變，今年應屆畢業生的創業與出國熱潮退燒，有近4成所學專業與實際工作職務不對口，且多認為實現個人價值要比賺錢重要。

新華社報導，人才網站智聯招聘這份名為「2018年應屆畢業生就業力市場調研」報告，共有9萬168名應屆畢業生完成問卷調查，主要是想瞭解行動網路時代的「95後」大學畢業生就業動向。

報導稱，在畢業後規擇上，2018年應屆畢業生意向仍以就業為主，占比79.89%，與去年同比上升6.39%。選擇創業者4.78%，留在大陸繼續就學4.98%，出國讀書者2.63%，另有6.99%選擇晚點找工作。

對比2017年統計，選擇創業人群占比降低1.32%，說明在經濟環境趨於複雜多變的背景下，大學畢業生對未來職業規劃趨於謹慎。

至於影響求職因素，2018年應屆畢業生選擇「實現個人價值」數量，要比「賺錢」高出近兩倍。有41.70%受訪者認為「工作是實現個人價值重要部分」，而「工作須符合興趣，做人開心最重要」者有26.97%，「工作只是謀生手段，賺錢最重要」是23.19%。

在所學專業與工作職位是否對口相符上，報告顯示，專業對口率呈持續下降趨勢，有39.2%已簽約畢業生表示不對口，同比小幅上漲0.7%，反映出在大學校園裡，專業對就業崗位的影響在持續減少。

此外，這個現象一方面反映出中國高校的專業設置和市場用人需求之間，仍存在比較明顯的結構性矛盾。另一方面則受到移動網路、共用經濟、粉絲經濟、智慧製造與新零售等新興產業和商業模式影響，對跨領域就業、多元化人才的需求持續上升。

在就業行業上，資訊科技、通信、電子、網際網路等行業，仍是2018年應屆畢業生期望就業行業和實際就業行業的雙料冠軍。

然與2017年相比，實際就業占比17.49%，同比下降2.81%，且低於期望就業的19.67%。說明網路領域繼續保持著對求職者的強大吸引力，但是受限企業規模，其對畢業生的吸納能力相對有限。

至於期望簽約單位，排名第一仍是工作穩定、待遇較高的國有企業，占比31.73%。排名第二的是中外合資、中外合作、外資等三資企業，占比27.77%。排名第三是民營企業，占比20.85%。

不過，吸納就業能力最強者是民營企業，實際簽約比例高達58.62%。三資企業和國有企業分別為14.35%和17.85%。