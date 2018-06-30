李嘉誠辭任汕大校董名譽主席 交棒小兒子

2018-06-30 12:38 世界日報 香港新聞組／香港30日電



華人首富李嘉誠29日公開發表「謝幕」、「交棒」感言，他表示，「我這把年紀，時間不再沒有方向。時間就是當下。但為了明天，我依然披上戰衣，去思考、去感受、去行動，永不言倦。」

李嘉誠5月將千億美元規模的長和集團交棒給長子李澤，29日辭任汕頭大學校董名譽主席的職務，交棒給小兒子李澤楷。

7月將屆90高齡的「超人」李嘉誠，29日上午最後一次以汕頭大學校董名譽主席身分出席畢業典禮，畢業典禮現場特意安排李嘉誠「謝幕」、「交棒」儀式。

汕頭大學也是全球唯一一所由私人基金會——李嘉誠基金會持續資助的公立大學。李嘉誠基金會對汕頭大學的支持款超過100億港元（約12.7億美元）。

綜合媒體報導，在29日的畢業典禮上，李嘉誠發表致辭，寄語畢業生「建立自我，追求無我」。「我年輕時經歷貧病戰爭，令我悟出有感恩之心的價值。」在致辭中，李嘉誠說的第一句話便是感恩。他寄語汕大畢業學子要有越級打拚的勇氣，衝破命運迷宮，把有限變無限。李嘉誠認為，平庸守舊是這個時代的困境，寄望年輕人敢於創新，重塑世界。「環境不是牢籠，在各行各業，你有實踐力─把科技現代化及工業化的優勢，揉合成新。你有檢視力，知道如何守常持變，釐清障礙。」

李嘉誠說，在平庸圈套的死胡同徘徊，徒然浪費資源事倍功半；要探求不一樣的方法，才可尋找到有價值的量變。而建立自我，關鍵態度是「謙卑、謙恭、謙虛」。

「有人認為我這把年紀，時間不再沒有方向，時間就是當下。」李嘉誠自言，自己晚上仰望星空時，深深感受到人的渺小。他坦承，在漫長路上，自己很多時候也感到沮喪無力。回望創辦和推動汕大發展的過程，「孤獨激情」、「愚公移山」是他聽得最多的嘲諷。他說，38年前，這裡原是一片荒蕪田地，創辦汕頭大學，儘管被人嘲諷愚公移山，但他堅信只有推動教育改革，初心的許諾才能實踐。

表／世界日報製 分享 facebook

支持「第3個兒子」 8年將再投20億

李嘉誠基金會表示，在李嘉誠辭任汕頭大學校董會名譽主席後，校董會將按既定程序於明年換屆。目前，李澤楷為汕頭大學校董、李嘉誠基金會董事、盈科拓展集團主席兼行政總裁。未來八年，基金會將再投20億港元（約2.5億美元）支持汕大建設。

大公報報導，去年6月，李嘉誠攜李澤楷一起出席汕頭大學畢業典禮，為今年的交棒做鋪墊。同年11月，坊間傳出「基金會辦公室已搬離汕大」消息，李嘉誠基金會當即表態稱，李嘉誠對汕頭大學的支持將超越他生命的極限。今年5月10日，李嘉誠正式從長和退休。

據報導，此次交接後，李嘉誠基金會將繼續支持汕頭大學發展。據了解，李嘉誠基金會對汕大的支持款項預計至今年將超過80億港元（約10.1億美元）。而在未來八年，基金會將再投20億港元支持汕大建設。

據了解，李嘉誠基金會1980年創立，專注支持教育和醫療項目，至今捐款已逾200億港元（約25.4億美元），其中超過80%用於大中華地區項目。李嘉誠曾以「第三個兒子」來形容基金會在他心中的地位。