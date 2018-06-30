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影／虐女成植物人 法官重判生母斥冷血

2018-06-30 12:35世界日報 香港新聞組／香港30日電

10歲女童凌潤林（林林）3年前遭長期疏忽照顧，導致嚴重營養不良，皮膚潰爛見骨，更因腦部永久受損儼如植物人。林林一直床至今，醫生坦言其好轉機會甚微，料活不過20歲。生母及其前夫早前在高等法院被裁定虐兒及妨礙司法公正罪成立，法官昨狠斥生母「冷血、大話連篇、機關算盡」，形容本案為虐兒案件之中最嚴重，判她入獄15年3個月；前夫則判囚四年半。

香港蘋果日報報導，2012年從內地來港的王榮汶（42歲）面對一項虐兒及兩項妨礙司法公正罪，昨聞判時表現平靜，一直低頭。無業前夫凌耀忠（52歲）則被控一項妨礙司法公正罪，他在庭上一直猶如睡著般低頭閉目。虐兒罪最高判監10年，法官薛偉成認為未能反映罪行的嚴重性，當局需要審視及改革。薛官單就王女的虐兒罪判監九年半，相信是判刑最重一次。兩名被告的代表律師均表示刑期過重，王女考慮上訴。

凌男在本案中未有被控虐兒罪，薛官於判刑後主動向律政司建議，重新考慮凌男或其他涉案人士是否涉及虐兒罪行，又指本案是一宗調查過程非常困難的案件，稱讚參與調查的警務人員。

據報導，案發期間除了王女外，七歲的林林與王女的一對14歲孖女及六歲幼子同居，事後孖女被揭向警方作假證，向警方承認曾用藤條打林林，但律政司未有提控。律政司發言人昨表示知悉法官意見，將會小心考慮及作出適當跟進。

報導稱，薛官頒下長達57頁判詞，狠批王女毫無悔意，直斥她為人「機關算盡、不誠實、冷酷又冷血」，明顯偏心部分子女，不喜歡也不想要林林。他斥王女由案件調查至審訊期間，不論對醫護人員、社工及警方均是大話連篇，更於庭上自辯講大話，如訛稱凌男為林林生父。而調查期間王女多次情緒激動，明顯非為了林林，只是擔心自己虐兒一事或將曝光。

薛官指本案是一宗長時間、精心策畫及有系統的虐兒案件，虐待程度明顯隨年月而越加嚴重，從林林的精神狀態及身體傷勢便可得知。薛官感慨林林一生短暫，終其一生都要接受藥物治療，飽受嚴重智障及疾病煎熬。

至於凌男，薛官狠批他丁點悔意都沒有，對家人毫無承擔，與王女一樣只在乎自己，對調查案件人士不斷撒謊。

控方指王女於2015年4月28日至7月18日期間，忽略林林而令她受到不必要的苦楚或健康受損，事後又與凌男向醫生、社工及警員等人提供虛假的林林資料及病歷，妨礙司法公正。

香港植物人

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