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九寨溝開放不到4個月 又暴雨成災 7．1起關閉

2018-06-30 12:33世界日報 中國新聞組╱北京30日電

九寨溝景區從於7月1日起閉園，暫停接待遊客 人民網
九寨溝景區從於7月1日起閉園，暫停接待遊客 人民網
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暑假準備前往四川九寨溝出遊的旅客，要大失所望了，今年3月才重新開放的九寨溝，因暴雨導致山洪爆發，引發土石流重災，自7月1日起再度關閉，而重新開放時間目前未定。

新京報報導，九寨溝去年8月8日發生規模7強震，死傷慘重。地震也造成九寨溝景區多個景點損毀，尤其著名的火花海決口消失，曾經的童話仙境面目全非。歷經七個月封關重建，今年3月8日部分景觀恢復開放，九寨溝溝口經諾日朗瀑布至長海，扎如溝的扎如寺及日則溝的鏡海區域部分開放，遊客接待限額2000人以內，只接待旅行社團隊遊客。

不料，入夏開始的連續暴雨，景區內多處發生山洪、土石流等，再度摧殘九寨溝。

港媒報導，此次暴雨引發的災情相當嚴重，景區部分公路暗渠、排洪溝等被泥沙、滾石、倒塌林木堵塞，大量淤泥、雨水沖刷的石塊堆積阻斷公路；道路也出現多處垮塌、斷道。從網上流傳的照片清晰可見，有村寨民宅被泥石流沖擊，只剩下屋頂露出在一片黃泥之上。更有消息指，溝口片區的電力暫時中斷。

由於國土部門已連續發布中重度級地質災害風險預警，九寨溝縣政府、九寨溝風景名勝區管理局、阿壩大九旅集團公司會商，阿壩州政府決定，九寨溝景區從於7月1日起閉園，暫停接待遊客，並要求各組團旅行社退票，暫停接收九寨溝團體遊客。

暴雨土石流

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